TREMBLAY (née McDonald)

Shirley



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès, suite à un cancer, à l'âge de 86 ans, de Mme Shirley McDonald Tremblay, survenu le 19 mai 2021.Elle laisse dans le deuil son époux Roger Tremblay, ses enfants Shirley-Ann, Sandra, feu Roger Jr (Suzanne) et Robert (Joanne), ses petits-enfants Jonathan, Alexander, Shanna, Steve, Jessica et Sara, son arrière petit-fils Emerson, sa soeur Jeanie ainsi que plusieurs parents et amis.La famille a reçu les condoléances en tout intimité. Vous pouvez visionner la cérémonie en la mémoire de Shirley en vous rendant sur le site :514-871-2020