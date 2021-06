SÉNÉCHAL, Marie-Blanche

(née Cyr)



À l'hôpital Anna-Laberge, entourée de sa famille, est décédée le 11 juin 2021, à l'âge de 92 ans, Mme Marie-Blanche Cyr, épouse de feu M. Fernando Sénéchal.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gérald (Danielle), Lucille (Yvon), Claudette (Normand), Alain (Francine), Danielle (Stéphane) et Michèle (Gaétan), ainsi que 14 petits-enfants et de nombreux arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants. Elle laisse également ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces.En raison des circonstances actuelles, les funérailles se tiendront en privé. Cependant, une cérémonie commémorative aura lieu le mardi 7 septembre 2021 afin souligner son anniversaire de naissance, à laAu lieu de fleurs, un don In Memoriam à la Société Alzheimer de Montréal serait apprécié.