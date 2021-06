DAIGNEAULT, Yves



13 juillet 1944 - 2 juin 2021À l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 2 juin 2021, est décédé M. Yves Daigneault, à l'âge de 76 ans. Il était le fils de M. Léopold Daigneault et de feu Mme Jeanne-D'Arc Lalonde.Il laisse dans le deuil sa conjointe Mme Louise Côté, ses filles Nathalie (Maurice) et Anika (Jean-François), ses deux petits-fils Léo et Louis.Il manquera à ses frères Jacques (Francine) et André (Nicole), ainsi qu'à son beau-frère et belles-soeurs.Il sera présent dans le coeur de ses nombreux amis.Selon ses volontés, la famille se recueillera dans l'intimité.Pour honorer sa mémoire, un don à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal ou à un organisme de votre choix serait apprécié.MICHEL THÉRIAULT INC.450-699-1717www.rfmtheriault.ca