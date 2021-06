LAUZON, Marie (née Jeaurond)



Le vendredi 8 janvier 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Marie Jeaurond, de Rigaud, épouse de feu Raymond Lauzon.Elle laisse dans le deuil ses sept enfants Lucien, Jean-Pierre (Guylaine), René (Manon), Maurice (Odette), Lise (Marc), Yvon (Michèle) et Cécile (Daniel), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ainsi que plusieurs beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.En raison des restrictions actuelles, les funérailles se dérouleront dans la plus stricte intimité.Des dons à l'Association pulmonaire du Québec seraient grandement appréciés.www.aubryetfils.com