GAROFALO, Alberto



À l'hôpital Cité de la Santé, le 11 juin 2021, est décédé à l'âge de 87 ans, Albert Garofalo, époux feu Rosetta Guerra.Il laisse dans le deuil ses enfants Dina (Martin Kodybko), Carl (Jessey D'Auteuil) et Nadia (Cosimo Di Nezza), ses petits-enfants Bryan, Nicolas, Anthony (Melina Skafidas), Alyssa, Dario et Sandra, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire:le vendredi 18 juin 2021 de 18h à 21h, samedi dès 9h. Une célébration commémorative aura lieu le samedi 19 juin 2021 à 11h.Au lieu de fleurs, des dons à l'Institut de Cardiologie de Montréal ou la Société Alzheimer seraient appréciés.