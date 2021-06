CHÉNIER, Yvan



C'est avec le coeur lourd que nous vous annonçons le décès de Yvan Chénier, à l'âge de 86 ans, entouré de sa famille, le 5 juin 2021, à Saint-Hubert.Il laisse dans le deuil son fils Steve, sa belle-fille Nathalie et ses petites-filles Catherine et Amélie ainsi que ses amis.Père aimant et bon vivant, il a travaillé toute sa vie active dans le domaine de la pétrochimie. Don Juan à ses heures, il affectionnait différents sports extérieurs tels que le vélo, le tennis, le ski et la pêche. Grand passionné de hockey, il a fait partie de l'équipe de la ligue mineure de l'Est de la compagnie Union Carbide durant plusieurs années.Un remerciement tout particulier au personnel du CHSLD Marguerite-Rocheleau pour les excellents soins apportés à Monsieur Chénier.Parents et amis sont invités à commémorer sa vie le samedi 19 juin 2021, de 13h00 à 18h00 à :505, BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL