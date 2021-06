Création du premier paysage humanisé du Québec à L’Île-Bizard

Une portion de L’Île-Bizard, à Montréal, deviendra le tout premier paysage humanisé projeté du Québec.

Le gouvernement Legault a annoncé mercredi la création de ce type d’aire protégée dans l’ouest de L’Île-Bizard. La zone visée, qui fera 18 kilomètres carrés, touche aussi une partie de la rivière des Prairies et du lac des Deux Montagnes.

Le statut de paysage humanisé est reconnu par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et répandu en Europe, notamment en Espagne et en Allemagne.

La Loi sur la conservation du patrimoine naturel du Québec prévoit depuis 2002 ce type d’aire protégée, mais on ne l’avait jamais proposé au cours des 19 dernières années dans la Belle Province.

Le paysage humanisé «vise l'établissement d'une aire protégée sur un territoire habité et modifié par l'activité humaine, mais qui demeure en harmonie avec la nature. Ce statut de protection permet à la fois la conservation de la biodiversité et celle des paysages et valeurs culturelles bénéfiques à cette biodiversité, tout en valorisant les pratiques durables et exemplaires des communautés», a-t-on expliqué, dans un communiqué.

On dit que le secteur visé «se distingue par son paysage de bocage, constitué de champs entourés de haies arborescentes et de murets de pierre qui créent une mosaïque d'habitats favorables à la biodiversité et assurent une connectivité écologique dans l'ouest de la région métropolitaine».

Le paysage humanisé projeté de L’Île-Bizard permettra non seulement d’accroître la superficie des aires protégées dans le sud de la province, mais aussi sur l’île de Montréal.

«Nous réalisons aujourd'hui une avancée concrète et majeure vers l'atteinte de la cible de protection du territoire fixée dans le Plan climat de la Ville de Montréal. Grâce à ce travail concerté, le territoire protégé de l'agglomération passera de 6 à 8 %, sur un objectif total de 10 %. La création de ce premier paysage humanisé projeté au Québec est historique, et je suis particulièrement fière qu'il se concrétise dans la métropole et le cadre enchanteur de L'Île-Bizard», a dit la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Le Conseil régional de l’environnement de Montréal et la Société pour la nature et les parcs ont salué l’intention de protéger une partie de L’Île-Bizard.