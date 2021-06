LAPLANTE, Richard



À Saint-Anicet, le vendredi 11 juin 2021, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Richard Laplante, époux de Mme Marguerite Lecompte.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Daniel (Manon Mailhot), ses filles Manon (Mario) et Julie (Heintje), ses petits-enfants Danick, Derick, Jean-Claude, Jessika, Katrine, Erika, Kym, Vicky et Ludovik, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Francine (Clermont) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 19 juin en alternance, de 11h à 15h30 au salon funéraire1580 ROUTE 132SAINT-ANICETEn raison des circonstances, les funérailles se tiendront dans l'intimité de la famille en l'église de Saint-Anicet. Inhumation au cimetière de Saint-Anicet.Un merci à l'équipe de soins à domicile du CLSC Huntingdon et un merci spécial à Beverly.Au lieu de fleurs, des dons au service des soins à domicile du CLSC de Huntingdon seraient appréciés.