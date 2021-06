MARTIN, Marie-Claire



Au Pavillon Rosemont, le 10 juin 2021, est décédée madame Claire Martin.Elle laisse dans le deuil ses filles Huguette (Yves) et Lucie (Jacques), ses petits-enfants Maude, Sébastien (Nathalie) et son arrière-petit-fils Niko, ses soeurs Denise et Ginette (Victor) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 19 juin de 11h à 12h45, à la chapelle de la2125 RUE NOTRE-DAMELACHINE, H8S 2G5514-639-1511 www.jjcardinal.caÉtant donné les circonstances, la cérémonie sera privée.Pour exprimer votre sympathie, des dons à la Fondation de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont seraient appréciés.