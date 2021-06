BEAUCHEMIN, Gilles J.



À la Source Bleue de Boucherville, le 6 juin 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé suite à un combat contre le cancer, Gilles J. Beauchemin, denturologiste, né à McMasterville le 17 juillet 1945, fils de feu Roland Beauchemin et feu Jeanne Carrière.Époux depuis 51 ans de Francine Bourgon, il laisse dans deuil, ses enfants, Julie (Michel Major), Bruno et Patrick (Céline Fery), ses petits-enfants, Hugo, Océane, Félix, Sofia et Mathis, sa soeur, Huguette (Michel Chartier), ses belles-soeurs et beau-frère, Diane (Aldéric Basque), Susanne (Denys Saint-Yves), Guy (Carole Boucher), ses neveux et nièces, famille et ami(e)s.La famille accueillera parents et ami(e)s dans le respect des règles sanitaires (maximum 50 personnes sur invitation, port du masque et distanciation) le vendredi 18 juin à 14h, l'église St-Bruno-de-Montarville, 1668, boul. Montarville, St-Bruno-de-Montarville.La famille désire remercier tout le personnel du CLSC des Patriotes - St-Bruno, la Maison Victor-Gadbois et la Source Bleue pour son soutien et dévouement.Au lieu des fleurs, un don à la Maison Victor-Gadbois ou la Source Bleue serait grandement apprécié.