NANTEL, Lise



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Lise Nantel à l'âge de 80 ans, conjointe de feu Pierre Lépine, le 11 juin dernier à la maison de soins palliatifs Source Bleue à Boucherville.Elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Josée ainsi que son frère Réal (Hélène Boucher) et ses soeurs Nicole (Serge Corriveau), Monique (Gilles Dupré), Francine (Michel Clément) et Ginette (Gérard Pacull) en plus de plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 19 juin 2021 de 9h à 11h au1297, CHEMIN DE LA FORÊTOUTREMONT, QC H2V 2P9www.mountroyalcem.comEn raison des consignes sanitaires relativement à la Covid un maximum de 50 personnes à la fois est autorisé.Une cérémonie funéraire intime aura lieu à partir de 11h réunissant la famille et les amis proches.Nous vous suggérons de ne pas envoyer de fleurs. Des dons en sa mémoire à la Fondation Source Bleue seraient grandement appréciés. Sur place, il y aura un boîtier et des formulaires pour recueillir vos dons.