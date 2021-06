Force policière à Kanesatake: la communauté mohawk impatiente de négocier avec le gouvernement

Le Conseil mohawk de Kanesatake s’est dit «à la fois heureux et surpris» des récentes démonstrations d'ouverture de la part du gouvernement Legault pour ramener un service de police communautaire mohawk à Kanesatake, mercredi.

Cette réponse du Conseil mohawk fait écho à l’annonce de la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, qui a confirmé lundi que des discussions étaient en cours «depuis un certain temps» avec les dirigeants de Kanesatake pour ramener une force policière autochtone sur le territoire, situé à environ 40 minutes au nord de Montréal.

Le rétablissement d’un service de police est une priorité pour Kanesatake depuis plus de 16 ans, a indiqué le Conseil dans une publication.

Ce dernier dit accueillir «à bras ouverts» la création rapide d'une table de négociation officielle pour ramener un service de police communautaire adapté aux réalités de la communauté. «Ce dossier n’est nul autre qu’un pilier essentiel pour assurer un avenir sûr et prospère pour tous dans notre communauté», a ajouté le Conseil.

Un nouveau type de service de police

Le Conseil mohawk de Kanesatake a soumis une proposition au gouvernement détaillant les différences entre le dernier service de police présent sur le territoire Mohawk et un nouveau service «plus adéquat».

La communauté est catégorique sur le fait que la Sureté du Québec (SQ) est «très inadéquate pour répondre aux problèmes de sécurité des membres». À cet égard, un service de police mohawk serait plus agile, efficace, proactif et libre d'intervenir dans un plus large éventail de situations, a affirmé le Conseil.

Prochaine étape

La mise en place d’une table de négociation est la prochaine étape dans l’avancement de ce dossier. Le Conseil mohawk de Kanesatake désignera sous peu une équipe pour siéger à la table et souhaite commencer à travailler rapidement avec le gouvernement québécois.