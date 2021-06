Gatineau: un homme de 57 ans manque à l’appel

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) sollicite l’aide du public pour retrouver un homme de 57 ans disparu depuis vendredi.

René Roy n’a pas été revu depuis qu’il a quitté son domicile du secteur d’Aylmer la semaine dernière.

Le quinquagénaire se déplacerait avec son véhicule KIA Forte 2017, de couleur grise, immatriculé Z98 ECP au Québec.

Il pourrait se trouver sur le territoire de Gatineau, comme il peut se déplacer partout au Québec, a indiqué le SPVG qui dit avoir des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

De forte stature, l’homme à la peau blanche mesure 1,65 m, pèse 68 kg et a les yeux bruns et les cheveux courts de couleur poivre et sel.

Quiconque détient de l’information pouvant aider à localiser M. Roy peut contacter la police au 819 246-0222.