Les Espaces bleus doivent appartenir aux Québécois

Ça a dû faire vraiment plaisir à François Legault de faire connaître sa proposition de créer ses Espaces bleus dans les 17 régions administratives du Québec, la semaine dernière.

Et pour cause. Après 15 mois de pandémie et d’état d’urgence sanitaire, annoncer une nouvelle politique visant à promouvoir la fierté à travers notre culture partagée et la valorisation de l’histoire régionale, ça a de quoi réjouir un premier ministre qui aime inaugurer des choses.

Au-delà des craintes, justifiées, que l’on néglige un réseau muséal déjà désargenté, il y faut justement espérer que ces nouveaux équipements de vie culturelle pourront partager des ressources et de l’expertise avec de plus petites institutions. Il faut aussi que ces lieux de promotion de nos référents communs, destinés à être installés dans des bâtiments patrimoniaux en quête de vocation, soient réellement mis au service des communautés où ils seront implantés.

Des rites essentiels

Avec la baisse de la pratique religieuse, les citoyens de nos villes et nos villages manquent trop souvent de lieux pour souligner les petits et les grands moments de la vie. L’église tenait à la fois de point de rencontre hebdomadaire pour marquer un temps d’arrêt, mais aussi d’écrin solennel pour souligner l’arrivée d’un enfant dans la vie par le baptême, sceller les unions au sein d’un couple et dire adieu à ceux que nous aimons.

Nos rites se sont laïcisés et les gens se creusent la tête pour trouver un lieu plus inspirant qu’un palais de justice pour se marier. Les entreprises funéraires n’offrent trop souvent que des petites salles froides et mal adaptées pour tenir des cérémonies commémoratives. Les fêtes de bienvenue de bébé, nouvelle tradition, se tiennent la plupart du temps autour de la piscine.

Pourquoi les Espaces bleus, que l’on imagine dans de beaux bâtiments pleins d’histoire, ne seraient pas pensés de manière à pouvoir offrir aux communautés un nouveau lieu pour tenir les rites, qui sont essentiels même dans une société sécularisée ? Les salles multifonctionnelles qu’on prévoit y aménager devraient être conçues expressément pour faciliter ces usages et on devrait en faire la promotion en offrant des tarifs de location avantageux.

Lien entre le passé et le présent

À la fin, des gens continueront de vouloir se marier, parfois à l’église et parfois au bord d’un lac, et certains se contenteront d’une cérémonie discrète et expéditive en présence de l’urne, au décès d’un proche. Mais on offrira le choix aux gens, celui de développer un lien d’attachement envers un lieu partagé, qui fait le lien entre le passé et le présent.

Partant de là, les limites sont celles de notre imagination. Souligner la retraite d’un collègue estimé ? Organiser une cérémonie pour accueillir les immigrants ? Tenir des bals de fin d’études, même ? Pourquoi pas ?

Il faudrait probablement plus que 17 de ces lieux à la grandeur du territoire, mais, en les mettant en place, François Legault pourrait vraiment laisser sa marque en redonnant aux Québécois l’usage de ces beaux bâtiments, et ce, afin de célébrer ce qui compte le plus pour eux.