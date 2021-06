Les mouchetées surprenantes du lac Castor

LAC CASTOR | Comme bien des amateurs de chasse, je savais que le territoire de la réserve faunique de Rimouski était un haut lieu pour la chasse de l’orignal. Durant ma dernière visite, j’ai découvert qu’il fallait aussi inscrire le nom de cette réserve comme destination de pêche.

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Tout a commencé quand le directeur, Michel Fournier, m’a proposé de vivre une aventure de pêche au lac Castor, dans les nouveaux chalets Horizon, qui viennent tout juste d’être ouverts.

« Nous nous devions de présenter aux gens qui nous visitent des infrastructures à la hauteur de leurs attentes, d’expliquer le directeur. Le virage entrepris au lac Castor marque le début d’une nouvelle ère. Les anciens chalets tenaient debout de peur. Maintenant, nous sommes en mesure d’offrir un séjour très confortable avec tout le nécessaire ».

Effectivement, dès notre arrivée sur place, nous avons pu constater la qualité des équipements. Des chalets tout neufs, meublés à la fine pointe, fonctionnant en majeure partie à l’énergie solaire, avec tout le nécessaire pour la cuisine et des chambres super confortables.

Dans la tradition des chalets Horizon, la fenestration vous permet de vivre dehors, en quelque sorte. Rien ne bloque la vue sur la nature qui vous entoure. À l’avant, on a aménagé le site, vous permettant de vivre de longues heures au coin du feu. On a plus l’impression d’être dans une maison de campagne que dans un chalet.

Photo courtoisie, René Baillargeon

ET LA PÊCHE

Alors là, ce fut une véritable révélation qui justifie le titre de destination de pêche à cette réserve.

En sortant du chalet, vous n’avez qu’à marcher 100 pieds à peine pour vous retrouver dans votre embarcation. Seuls les moteurs électriques sont permis sur ce lac. Selon le plan de pêche, la limite de prises au lac Castor est fixée à cinq truites par jour, par pêcheur. Nous avons vite compris pourquoi.

En compagnie de mon éternel compagnon d’aventures, Gilles Dubois, nous nous installons dans notre embarcation. Chacun monte sa ligne à sa façon pour déjouer les mouchetées. Personnellement, j’ai fait confiance encore une fois à l’Amazing Spoon de couleur orange mise en marché par Bruno Morency.

Il ne m’a fallu qu’une centaine de pieds pour que la valse commence. Après avoir livré un combat vigoureux, la première de mes cinq truites se retrouve dans le filet. Je la regarde et je n’en crois pas mes yeux de la voir avec sa livre et demie.

Cette danse se poursuit durant un peu plus d’une heure. Nous avons dû arrêter de pêcher parce que le quota de dix truites avait été atteint avec une faci-lité déconcertante. Ce fut la même chose le lendemain, avec encore des captures exceptionnelles. Vraiment, j’ai fait toute une découverte avec le lac Castor. Cette réserve faunique sera dans mes destinations de pêche favorites.

Durant votre séjour, pour compléter votre plan de pêche, les lacs Serpent et Saint-Jean sont mis à votre disposition. Encore là, la pêche y est facile, rapide, de quoi contenter n’importe qui.

UN VISIONNAIRE

Je connais personnellement Michel Fournier depuis plus de 40 ans. Je l’ai côtoyé dans toutes sortes de circonstances de chasse et pêche. Cela m’a appris à bien le connaître et à comprendre une chose : il veut toujours innover et offrir le meilleur aux chasseurs et pêcheurs qui lui font confiance. Le secteur du lac Castor n’échappe pas à sa vision.

« Aujourd’hui, une partie de pêche, ce n’est plus simplement un gang de chums qui veulent remplir une glacière. On retrouve beaucoup de petites familles, des couples, des amateurs de pêche qui viennent ici pour vivre une expérience en nature, avec un bon confort. »

Dans la foulée des innovations qu’il a apportées au territoire, mentionnons la série de chalets tout neufs qu’il a fait construire au lac Rimouski. Le camping qui s’y trouve a lui aussi connu une cure de rajeunissement, ce qui le place dans les normes de l’industrie.

Pour les parents qui ont avec eux de jeunes enfants qui ont de la difficulté à pêcher en embarcation, un étang de pêche est disponible au lac Rimouski. Pour vivre une nouvelle version de la pêche en lac, il a mis à la disposition des pêcheurs un ponton, toujours sur le lac Rimouski.

Vraiment, il n’y a rien qui l’arrête dans ce désir de faire de sa réserve une destination de choix.