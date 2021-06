L’Ontario dépasse les 200 000 doses en 24 heures

L’Ontario a établi un nouveau record de vaccination en administrant plus de 200 000 doses de vaccins en 24 heures pour la première fois mardi.

La nouvelle a été annoncée par le premier ministre Doug Ford, mercredi, qui s’en est réjoui sur son compte Twitter.

«Nous accélérons l’administration des secondes doses pour offrir un maximum de protection contre les variants. Chaque dose nous rapproche d’un pas de toutes ces choses qui nous ont manquées», s’est-il exclamé.

Au total, 202 984 injections ont été réalisées dans la province mardi, dont environ 80 % pour de secondes doses. Le précédent record, établi la semaine dernière, était de 199 951 doses.

À ce jour, plus de 11,7 millions de doses ont été administrées en Ontario, permettant ainsi d’inoculer 75,16 % des 18 ans et plus. Aussi, 18,11 % de la population a maintenant reçu sa deuxième dose.