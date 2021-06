Merci à notre système de santé

Je suis une rescapée in extremis de la COVID-19. Comme je vous écris anonymement, ça me permet de vous dévoiler que je faisais partie de ceux qui niaient l’existence du virus. Au grand dam de ma famille et de mes amis, je refusais de porter le masque et je prenais tous les jours des risques pour défier le sort.

Mon adolescente est revenue à la maison infectée, elle me l’a refilée et je fus hospitalisée 10 jours, dont deux aux soins intensifs. Ma fille a honte de m’avoir contaminée, et moi, j’ai honte de m’être rebellée contre la santé publique. Je tenais à m’en excuser quelque part et votre Courrier me donne cette opportunité sans avoir à me dévoiler au grand jour.

Avec tous mes regrets

Même si c’est anonymement, au moins vous avez la décence de présenter vos excuses, ce qui risque d’alerter certains de vos semblables. Ce sera toujours ça de pris.