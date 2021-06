Montréal: un comité consultatif autochtone pour le Musée McCord

Afin de poser un regard «éclairé» sur ses initiatives «d’autochtonisation», le Musée McCord, à Montréal, met sur pied un comité consultatif autochtone qui accompagnera l’institution dans la «décolonisation» de ses pratiques muséologiques.

Le comité sera composé de huit membres: cinq provenant de communautés autochtones et trois du musée.

«Le comité et le dynamisme de ses membres permettront d’accélérer notre engagement envers les communautés autochtones. Il amplifiera leurs voix, veillera à la pertinence de nos initiatives d’autochtonisation et nous aidera à mieux comprendre et joindre ce public», a déclaré Suzanne Sauvage, présidente et chef de la direction du Musée, mercredi, dans un communiqué.

Le Musée McCord conserve la collection Cultures autochtones, constituée de plus de 16 500 objets qui proviennent principalement de la culture matérielle des Premières Nations, des Inuits et des Métis du Canada.

L’institution indique être engagée depuis plusieurs années dans une démarche «d’autochtonisation» visant à améliorer la pertinence et l’accessibilité de cette collection auprès des communautés autochtones.