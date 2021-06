«On ne prend personne à la légère» - Nicolas Roy

Nicolas Roy commence à être un habitué des longs parcours en séries éliminatoires avec les Golden Knights de Vegas. Avec un rôle accru, le Québécois est prêt à se mesurer au Canadien de Montréal, qui n’est pas une équipe à sous-estimer selon lui.

«Ils sont rendus en demi-finales. Il n’y a pas d’équipe qui est là par hasard, chacune a mérité sa place ici. On sait que le Canadien a vraiment une très belle équipe. On ne prend personne à la légère et ça va être une très bonne série», a indiqué Roy lors de son passage sur les ondes de TVA Sports, mercredi.

Bien entendu, la seule mention du Tricolore s’accompagne généralement d’une allusion à Carey Price, qui semble avoir retrouvé son niveau de jeu qui lui avait permis de mettre la main sur les trophées Hart, Ted-Lindsay et Vézina en 2015.

«Tous les gars, on regarde les autres équipes et on est très au courant que Price c’est vraiment un gardien élite dans la ligue. [...] Pour nous, c’est de mettre du trafic devant le filet et de rendre sa vie difficile un petit peu. Je pense que c’est comme ça qu’on va réussir à le battre», a avoué l’attaquant de 24 ans.

Plusieurs outils

S’il y a bien un trio chez les Golden Knights qui peut aller déranger devant la cage, c’est bien celui de Roy. Flanqué des costauds Alex Tuch et Mattias Janmark, le joueur de centre apprécie son rôle; une mission physique et d’énergie.

«On est trois joueurs assez gros, assez physiques, qui aiment patiner. On essaie, chaque fois qu’on embarque sur la patinoire, de donner du momentum à notre équipe. C’est-à-dire être dans la zone adverse et être difficiles à jouer contre pour les défenseurs adverses. C’est ce qu’on essaie de faire à chaque présence», a précisé Roy, auteur de 15 points en 50 matchs de saison régulière en 2020-2021.

L’ancien des Saguenéens de Chicoutimi a aussi rendu hommage à la brigade défensive de l’équipe de la ville du vice. Selon, lui, cette dernière présente tous les éléments pour les mener vers les plus hauts sommets.

«On a vraiment des défenseurs à caractère offensif, mais on en a d’autres aussi, je pense à Nick Holden, qui est plus réputé pour être un défenseur à caractère défensif, a-t-il dit. On est chanceux d’avoir une brigade défensive comme ça. Pour chaque équipe qui veut gagner la coupe Stanley, c’est primordial.»

Jouer face à l’équipe de son enfance n’est pas un grand complexe pour le natif d’Amos. C’est cependant un peu plus dur pour les membres de l’entourage de Roy, qui sont pris entre amitié et fidélité à la Sainte-Flanelle.

«Mes amis, ma famille, mon monde proche, ils prennent pour les Golden Knights, a-t-il assuré. Sinon, j’ai eu beaucoup de textos de gens, plus des connaissances, qui me disaient: "C’est difficile pour moi. Mon équipe préférée contre mon joueur préféré." J’en ai eu beaucoup de ça.»