Pascale Picard devient animatrice radio

La chanteuse Pascale Picard fait le saut de l’autre côté de la clôture : elle sera la co-animatrice d’une émission estivale à la station de radio WKND 91,9, à Québec.

• À lire aussi: COVID-19: Pascale Picard pleure son papa

Elle-même originaire de la capitale, Pascale Picard fera équipe avec Nathan Meilleur et Valérie Rousseau à la barre de l’émission du retour La Terrasse WKND, à compter du 28 juin.

L’artiste a levé le secret sur sa page Facebook, mercredi matin, dévoilant au passage qu’elle a suivi une formation en animation radio au Collège Radio Télévision de Québec, durant la pandémie.

«Pascale est une fille bien de chez nous, authentique et qui a toujours une histoire à raconter. Ce sera vraiment trippant d’apprendre à la connaître davantage à la radio. Cette connexion avec l’auditoire est importante pour nous. Mère de famille, fan de musique et amoureuse de la vie, Pascale représente bien nos auditeurs et nos valeurs», explique le directeur de la programmation, Steven Croatto, dans un communiqué de presse.

À VOIR AUSSI