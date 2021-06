Responsabilités accrues pour Rick Nash

L’ancien hockeyeur des Blue Jackets de Columbus Rick Nash a été promu au poste de directeur du développement des joueurs de cette équipe, mercredi.

Assumant précédemment les fonctions d’adjoint spécial au directeur général, l’homme de 37 ans supervisera ainsi le travail des entraîneurs responsables du développement des espoirs de l’organisation et livrera ses impressions quant à la progression des hockeyeurs en question.

Nash est le meneur de l’histoire de la concession de l’Ohio avec 289 buts. Premier choix du repêchage de la Ligue nationale en 2002, il a porté les couleurs des Jackets dès cette année-là, et ce, jusqu’en 2012.

Par ailleurs, Josef Boumedienne est désormais le directeur du recrutement professionnel, tandis que deux autres ex-porte-couleurs du club, Mark Letestu et Derek Dorsett, agiront comme instructeurs au développement.

«Nous souhaitons toujours améliorer notre groupe des opérations hockey et ces changements le prouvent. Ces quatre anciens joueurs ont combiné 34 années d’expérience dans le circuit et 17 dans la Ligue américaine. Ils ont aussi évolué au hockey junior ou dans les rangs collégiaux, donc ils pourront partager de larges connaissances avec nos jeunes. Ce sont des passionnés des Blue Jackets et de notre ville», a affirmé le DG Jarmo Kekalainen par voie de communiqué.

Les Jackets tenteront de faire oublier une mauvaise saison 2020-2021, durant laquelle ils ont terminé au dernier rang de la section Centrale.