Comment choisir le bon entrepreneur général en 2021

Les projets de rénovation résidentielle se font très populaires depuis le début de la pandémie. Lorsque les activités sociales se voyaient restreintes par la santé publique, les Québécois ont amorcé de multiples projets de construction afin d’optimiser leur espace de vie.

Cet engouement a pris une telle ampleur que les quincailleries ont rapidement remarqué des ruptures de stock de matériaux ainsi qu’une hausse impressionnante des prix. Afin d’assurer l’avancement de vos travaux cet été, il devient avantageux de transiger avec des professionnels pouvant vous garantir des prix plus compétitifs.

La première étape est donc de trouver l’entrepreneur fiable et engagé qu’il vous faut. Afin d’y parvenir, nous avons résumé le processus de recherche en quatre questions simples.

1. Est-ce que l’entreprise possède une bonne réputation?

Pour ne pas vous retrouver dans des situations complexes de vice caché ou de recours contre la malfaçon, privilégiez un entrepreneur investi qui respecte ses échéanciers. Assurez-vous de vérifier son numéro RBQ (Régie du bâtiment du Québec) afin de vérifier la validité de l’entreprise.

De plus, une bonne façon de témoigner du sérieux de l’entrepreneur est de lire les appréciations des clients ayant fait affaire avec celui-ci sur Google ou encore sur les réseaux sociaux.

2. Est-ce que l’entrepreneur ou l’entreprise est disponible et à l’écoute de mes besoins?

L’efficacité et la disponibilité des conseillers et des travailleurs sont des éléments cruciaux qui en disent long sur les intentions de l’entreprise. Serez-vous en mesure de rejoindre rapidement votre entrepreneur en cas de questionnements ou de problématiques? Est-ce que le délai de réception de votre soumission est acceptable? Vous sentez-vous pressé à signer?

Choisissez le spécialiste qui priorise vos besoins et qui reste à l’écoute de vos inquiétudes avant tout chose.

3. Ai-je suffisamment d’informations pour faire un choix éclairé?

Lorsque l’on s’embarque dans des travaux de grande envergure, cela nécessite une excellente communication entre l’entrepreneur et son client. La meilleure façon d’assurer une bonne synergie est d’avoir un contrat clair et détaillé.

Assurez-vous de bien comprendre les clauses et limitations du projet. Renseignez-vous sur les garanties, la durée des travaux, les modalités de paiement avant d’officialiser votre contrat. Il n’y a aucune gêne à poser des questions, après tout, c’est vous le client!

4. Est-ce que le prix des travaux est représentatif de l’offre sur le marché?

Une bonne façon de vous garantir un excellent rapport qualité/prix est de magasiner vos soumissions et de vous renseigner sur les différents procédés disponibles. Gardez en tête que plus il y a d’intermédiaires dans le processus, plus les erreurs et les hausses de prix sont plausibles. D’où l’intérêt de privilégier un entrepreneur clé en main qui s’occupe de tout pour vous.

Commencer vos démarches dès maintenant

Afin de concrétiser votre projet, la première étape est de demander une soumission. En contactant les experts du Groupe Alio, vous rejoindrez un large éventail de spécialistes en rénovation. Avec une équipe de conseillers dédiée à offrir un service complet aux clients, vous serez encadré dans un projet clé en main, vous procurant confiance et simplicité. Une entreprise bienveillante qui valorise une approche axée sur la compréhension et l’écoute, et ce, sans exercer de pression de vente.

Vous recherchez l’un des services suivants? Obtenez une soumission gratuite et sans engagement.

· Toiture (Bardeaux d’asphalte et métallique)

· Isolation (Entretoit, murs, fondation)

· Démolition et reconstruction

· Décontamination (Amiante, vermiculite, moisissures)

· Excavation (Réparation de fissures, drain français, imperméabilisation)

· Revêtements extérieurs métalliques

· Location de remorques à bascule

Découvrez les services du Groupe Alio