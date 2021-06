Tarkus: l’album qui a failli mettre fin à Emerson, Lake and Palmer

Sept mois après avoir fait ses débuts sur disque, Emerson, Lake and Palmer a effectué un bond prodigieux vers le futur avec son deuxième album intitulé Tarkus. Un opus où le génie et les sonorités de claviers de Keith Emerson se déploient tout au long des 20 minutes sur la pièce-titre, considérée comme un des chefs-d’œuvre du rock progressif.

Photo courtoisie

Lancé le 14 juin 1971, Tarkus fête son 50e anniversaire. Keith Emerson, Greg Lake et Carl Palmer plongent solidement dans l’univers du mouvement rock progressif avec cet album, délaissant un peu les éléments folk, classiques et jazz présents sur leur premier album.

Le nouveau son d’Emerson, Lake and Palmer a séduit et propulsé la formation du Royaume-Uni au sommet des palmarès britannique et italien. Tarkus a grimpé jusqu’au neuvième et douzième rang aux États-Unis et au Canada.

C’est en Europe, sur la route, après la parution de leur album éponyme que Keith Emerson et le batteur Carl Palmer se sont mis à explorer et développer des sonorités complexes. Un travail qui a donné naissance à la pièce Tarkus.

« On avait de longues périodes où il n’y avait rien de bon qui sortait en studio. L’inspiration est tout à coup arrivée et une idée en déclenchait une autre. L’album s’est écrit en six jours », a raconté le claviériste Keith Emerson, lors d’une entrevue publiée dans le magazine Circus en 2012.

La créature

La pièce Tarkus raconte l’histoire d’une créature qui a pour mission de détruire des monstres fantastiques. On la suit de sa naissance, lors d’une éruption volcanique, jusqu’au combat qu’elle perd contre le manticore, une créature au corps de lion. La pièce, qui aborde la futilité de la guerre, est découpée en sept segments qui s’imbriquent.

Le chanteur, bassiste et guitariste Greg Lake n’était pas du tout emballé par cette longue pièce de 20 minutes, suggérant même à Keith Emerson de garder cette pièce pour un album solo. Une situation qui a failli faire imploser la jeune formation. Lake menace de quitter ELP.

Keith Emerson tenait mordicus à cette pièce. La gérance, lors d’une réunion, a réussi à convaincre Greg Lake de demeurer avec le groupe et d’enregistrer Tarkus.

La deuxième partie de l’album est constituée de six chansons avec les titres Bitches Crystal, A Time and a Place, The Only Way et Infinite Space qui se distinguent.