Je croyais que le Canadien aurait surpris les Golden Knights lors du premier match au T-Mobile Arena et qu’à partir de là, tout serait possible, mais on a vu pourquoi la bande à Marc-André Fleury est favorite.

À vrai dire, mon niveau de confiance envers le Canadien a baissé d’un cran. Battre les Golden Knights quatre fois sera toute une mission. Trop d’éléments doivent être parfaits dans le camp du Tricolore pour espérer gagner cette série.

Évidemment, Carey Price doit être à son meilleur, et en plus, la perte de Jeff Petry fait mal. On ne sait pas encore quand il va revenir au jeu ni dans quel état. Shea Weber est amoché et comme les défenseurs dynamiques de Vegas ont fait la différence dans le premier match, je vois mal comment ceux de Montréal pourraient les surpasser dans le contexte actuel.

Le Canadien aurait pu créer un doute chez les Knights si Fleury avait été chancelant en début de partie, et c’était une possibilité compte tenu de sa guigne contre le Tricolore. Ce n’est pas ce qui s’est produit, bien au contraire. Fleury a réussi de gros arrêts en lever de rideau, et pour une première fois en huit matchs, le Canadien n’a pas marqué le premier but.

Si la déveine de Fleury contre le Canadien s’était poursuivie, croyez-moi, Peter DeBoer se serait tourné vers son autre gardien, Robin Lehner, pour la deuxième rencontre. DeBoer aurait regardé les statistiques et conclu que le Québécois n’est pas sa meilleure carte contre le CH. La réalité est que Fleury est en pleine possession de ses moyens, et ça, c’est un problème pour la troupe de Dominique Ducharme.

À Price de s’adapter

On a entendu souvent que Price était dans la tête des joueurs des Maple Leafs de Toronto et des Jets de Winnipeg. Malgré quelques arrêts spectaculaires de sa part, c’est un peu le contraire qui s’est produit, lundi.

J’ai trouvé que sa confiance s’amenuisait au fur et à mesure que la rencontre avançait parce que le plan de match de Vegas a été respecté à la lettre. On a créé de la circulation devant lui et utilisé des petits tirs voilés, déviés, ou encore des passes transversales. Parfois, il ne savait plus où donner de la tête.

De plus, les hommes de DeBoer n’ont pas donné trop d’occasions au 31 de manier la rondelle et de relancer l’attaque. Comme je vous le disais, Max Pacioretty connaît Price par cœur et rien n’a été laissé au hasard.

Par exemple, la belle feinte de tir de Shea Theodore avant de passer la rondelle à Alec Martinez, qui a marqué dans un filet ouvert était un jeu bien planifié. Par la suite, Price a souvent eu de la difficulté à repérer la rondelle sur des passes, dont le quatrième but, celui de Mattias Janmark.

Ce n’est pas juste à Price de s’ajuster, mais à tous ses coéquipiers. De plus, le Canadien devra faire preuve de plus de créativité en attaque, ce qui n’a pas été sa plus grande force jusqu’ici.

« On n’a rien gagné »

Le CH devra trouver une façon de marquer le premier but, quitte à « tricher » un peu. Il n’est pas équipé pour jouer du hockey de rattrapage contre un club de premier plan et sans faiblesses. Ça ne sera pas facile.

Donnons le mérite aux Golden Knights. Ils n’ont pas pris le Canadien à la légère et toute l’expérience acquise en séries depuis leur arrivée dans la ligue les sert bien. Ils sont en mode « On n’a rien gagné », alors que pour le CH, c’est presque déjà « Mission accomplie » en étant du carré d’as.

Le premier duel contre un nouvel adversaire est une belle occasion de lancer un message, et c’est écrit en grosses lettres : AVANTAGE VEGAS !

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Surprenants Islanders

Tout le monde se demande ce que font les Islanders de New York dans le carré d’as, mais ils sont coriaces. Ils ont trouvé le moyen de surprendre le Lightning de Tampa Bay lors du premier match et ils jouaient en soirée, hier. Dans ce duel de gardiens russes, Andrei Vasilevskiy devra éviter d’accorder de mauvais buts, sinon le Lightning ne sera pas en mesure de défendre la coupe Stanley en grande finale. Le gardien des Islanders, Semyon Varlamov est un gardien de séquences et il peut voler des matchs.

Nouvelle tendance ?

C’est plutôt rare que quatre gardiens de but repêchés en première ronde se retrouvent dans le carré d’as dans quatre équipes différentes et c’est une bonne chose pour les jeunes qui évoluent à cette position. Je crois que le brio des Carey Price, Marc-André Fleury, Semyon Varlamov et Andrei Vasilevskiy incitera les recruteurs à repêcher des portiers plus tôt à l’encan amateur annuel.

Philipp Grubauer

Malgré une campagne sensationnelle et une nomination au trophée Vézina, le gardien allemand, Philipp Grubauer, n’a pu ramener la coupe Stanley au Colorado. Étant donné qu’il n’a jamais été un espoir de premier plan, les doutes à son sujet persisteront tant qu’il n’aura pas gagné la grosse coupe. C’est malheureux, mais c’est comme ça. Joueur autonome, il devrait toutefois rapporter plus d’argent à la maison la saison prochaine après avoir gagné 3,3 millions $ cette année.

Gallant à New York

Les Rangers de New York ont engagé le meilleur entraîneur disponible en Gerard Gallant, et, comme ils sont en pleine ascension, ça promet. Je crois que c’est une bonne nouvelle aussi pour le jeune Alexis Lafrenière. Gallant n’hésitera pas à lui faire confiance et il l’aidera dans son développement.