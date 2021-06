Carey Price perd sa première place

Le gardien du Canadien de Montréal Carey Price n’est plus considéré comme le meilleur à sa position par les autres patineurs de la Ligue nationale de hockey (LNH), selon les résultats du sondage annuel du syndicat des joueurs dévoilés jeudi.

Le numéro 31 est ainsi au troisième rang des hommes masqués de sa catégorie avec 8,25 % des voix. Le porte-couleurs du Lightning de Tampa Bay Andrei Vasilevskiy a obtenu la faveur de 54,12 % des 473 répondants à la question. Le rival de Price en demi-finale de la coupe Stanley, Marc-André Fleury, des Golden Knights de Vegas, est deuxième à 8,88 %.

Lors des deux années précédentes, la vedette du Bleu-Blanc-Rouge avait fini premier avec des pourcentages de votes de 29,89 % il y a deux ans et de 41,55 % en 2020. Pour la première année du sondage de l’Association des joueurs, en 2017-2018, la question relative aux gardiens était différente, mais le nom du Britanno-Colombien était celui ayant été prononcé le plus souvent au moment d’identifier le gardien le plus difficile à déjouer.

Par ailleurs, un autre joueur du Tricolore a attiré l’attention pour ses qualités sur la glace, car le défenseur Shea Weber (5,04 %) est troisième au scrutin de l’athlète au tir le plus puissant, derrière le vétéran des Capitals de Washington Alexander Ovechkin (48,95 %) et Auston Matthews (28,78 %).

Des noms connus

Cette année, les hockeyeurs ont été invités à se prononcer sur le meilleur marqueur à leurs yeux et non pas sur le meilleur attaquant, comme ce fut le cas auparavant. Récipiendaire du trophée Maurice-Richard en 2020-2021, Matthews a été le plus souvent évoqué. À 46,27 %, le représentant des Maple Leafs de Toronto a devancé Ovechkin (33,82 %).

Pour ce qui est du défenseur le plus convaincant, Victor Hedman est dans une classe à part, semble-t-il. Candidat à l’obtention du trophée Norris, le joueur du Lightning a reçu 64,71 % des voix, très loin devant Roman Josi (7,35 %), des Predators de Nashville. Quant au joueur le plus complet, c’est l’égalité entre Sidney Crosby (Penguins de Pittsburgh) et Patrice Bergeron (Bruins de Boston), les deux hommes ayant obtenu chacun 23,78 % des voix disponibles.

Également, Connor McDavid (Oilers d’Edmonton) est le choix de 36,74 % des répondants lorsque vient le temps de choisir le hockeyeur, toutes positions confondues, requis pour tenter de gagner un match sans lendemain. Crosby est deuxième à 23,04 %.

L’attaquant des Blackhawks de Chicago Patrick Kane (49,48 %) est le meilleur pour manier le bâton selon ses pairs, en plus d’être deuxième, à 20,30 %, dans la catégorie du passeur le plus efficace, tout juste après Nicklas Backstrom (20,72 %), des Capitals.

