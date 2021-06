Découvrez les 6 grands gagnants du concours Idéa

Pour sa seconde édition, le concours Idéa a récompensé, au terme d’une remise de prix virtuelle animée par Nicolas Ouellet le 16 juin dernier, le meilleur de la communication créative à travers six disciplines : Résultats d’affaires et stratégie, Produits et expériences numériques, Média, Design, Création publicitaire et Craft/Production.

Durant la dernière année, la pandémie a défié l’industrie. Novateurs et créatifs de nature, les professionnels de la communication se sont réinventés, ont trouvé des solutions et ont su faire preuve de réactivité face à plusieurs enjeux d’affaires.

LES GRANDS GAGNANTS 2021

Les projets récompensés se sont, entre autres, distingués par leur créativité, leur innovation et une qualité d’exécution remarquable, tout en faisant rayonner des marques d’ici et d’ailleurs. Sans plus tarder, découvrez, par discipline, les Grands Prix du concours Idéa 2021 :

RÉSULTATS D’AFFAIRES ET STRATÉGIE

Cossette – « Longue vie aux tannants » – La Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants

Pour la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants, l’importance d’élargir sa base de donateurs, en engageant et en rejoignant davantage la communauté francophone, était une nécessité pour financer encore plus d’initiatives en recherche, en soins cliniques et en enseignement. Les soins de santé hautement spécialisés, administrés aux enfants malades, peuvent complètement changer leur vie.

Pour lancer sa première campagne majeure de dons après 28 ans d’offensives ciblées, la campagne touchante « Longue vie aux tannants », signée par Cossette, a vu le jour et a été déployée dans une stratégie de communication intégrée mettant en vedette une vidéo riche en émotions.

Sur la pièce musicale I Fought the Law du légendaire groupe The Clash, « Longue vie aux tannants » nous plonge dans l’histoire poignante d’une petite fille aux prises avec une maladie qui la prive soudainement de son énergie.

Cette campagne rappelle la chance inouïe d’avoir des petits tannants en santé et l’importance de profiter de chaque moment avec eux, même s’ils sont parfois turbulents et surexcités.

Cet insight puissant a touché droit au cœur les parents québécois et leur portefeuille, puisque pour les mois de novembre et décembre 2020, cette stratégie a permis d’augmenter de 68 % les dons à la Fondation. Des résultats exceptionnels pour une stratégie bien ficelée et hors du commun.

PRODUITS ET EXPÉRIENCES NUMÉRIQUES

Locomotive – SOS violence conjugale

La pandémie a fait vivre beaucoup d’émotions aux Québécois durant la dernière année et a exacerbé certains enjeux de société importants, et c’est particulièrement vrai pour celui de la violence conjugale.

Pour soutenir les victimes en détresse alors qu’elles étaient confinées à la maison, SOS violence conjugale a voulu mettre en place un nouvel outil en ligne. Pour les accompagner dans leur dure réalité, l’agence Locomotive a créé une nouvelle plateforme marquante et puissante, centrée sur l’utilisateur et son entourage. Pour renforcer le sentiment de sécurité chez la victime, le site Web offre une ambiance réconfortante, douce et apaisante.

L’attention portée aux détails est indéniable et intelligente. Toutes les fonctionnalités ont été réfléchies et adaptées pour agir rapidement, que ce soit au niveau de l’accessibilité du contenu, à la sortie rapide du site Web et à l’effacement de l’historique de navigation en un clic.

Grâce au déploiement de ce nouveau service d’aide en ligne, SOS violence conjugale a augmenté ses capacités de soutien et s’est démarqué à travers une approche créative.

MÉDIA

Touché! – « La route au féminin » – BRP Can-Am On-Road

Si l’industrie de la moto a longtemps ciblé les hommes, aujourd’hui, cette époque est révolue. Les pratiques ont changé et les campagnes de marketing sont maintenant plus inclusives.

Dans cette optique, l’entreprise Can-Am a voulu rassembler sa propre base de données, loin des biais et des commentaires négatifs, pour augmenter ses ventes auprès d’une cible féminine.

Pour déjouer les algorithmes des plateformes sociales, l’agence Touché! a eu la brillante idée de créer un groupe Facebook privé intitulé « Women of On-Road » afin que les femmes aient accès à un espace sécuritaire pour échanger librement et s’éduquer sur la culture de la moto sans jugement. Sur ce groupe, les nouvelles recrues ont même accès à un programme de mentorat au féminin. Du génie !

Can-Am s’est également associée aux écoles de conduite afin de proposer une offre spéciale pour les femmes qui a ensuite été propulsée dans divers placements numériques auprès d’une nouvelle banque de profils féminins.

Au final, cette stratégie de contenu a porté fruit, puisqu’elle a rejoint plus de 3 millions de futures conductrices et les ventes auprès de ce groupe ont augmenté de plus de 15 % par rapport à l’année précédente.

Une campagne coup de cœur qui a tout pour rendre jaloux les experts média !

DESIGN

Wedge – Aupale Vodka

Cette année, le Grand Prix Design a été remis à Wedge pour sa conception d’un univers unique et sur mesure pour Aupale Vodka. Épuré et élégant à souhait !

Les maîtres verriers finlandais des années 1960 ont servi d’inspiration pour la création de la bouteille. Épousant la forme classique d’un Bordeaux, elle semble tout droit sortie d’une source glaciaire teintée des aurores boréales du Grand Nord canadien.

Tous les détails ont été pensés avec minutie : la texture du verre reflète à merveille le ciel et les glaciers et l’effet d’ondulation donne réellement l’impression que la bouteille est glacée. Le symbole d’Aupale gravé au fond permet d’apercevoir un iceberg quand la bouteille est vue de face. Magnifique !

Quant à lui, le capuchon vert pâle métallique fait référence au ciel boréal. Son petit plus? Il est fabriqué en étain 100 % recyclable ! Sophistiquée et excentrique, la typographie demeure assumée et séduisante pour une clientèle locale, mais également mondiale.

L’univers créé est fort, réfléchi et raffiné pour bien servir la marque. Une réussite en tout point !

CRÉATION PUBLICITAIRE

lg2 – « Ben oui, on a tout fait ça ! » –

Ben oui, en 2020, Maxi s’est une fois de plus surpassée et en a fait des choses avec l’agence lg2. Pour l’épicier, la pandémie a été l’occasion de se rapprocher encore plus des Québécois. Et à chaque occasion, c’était un réel coup de circuit !

Du jamais vu : le plus gros brainstorm du Québec a été organisé afin de prendre les demandes spéciales du public. Un melting pot de 13 idées a été retenu et le résultat a été complètement viral !

Tout au long de l’année 2020, Maxi a réussi un réel tour de force avec des publicités créatives et efficaces : la première publicité de deux minutes de Maxi pour la télé, un pastiche léché de pub de sport, une Saint-Jean célébrée un mois avant le temps, des Maxi capitales... La marque s’est particulièrement distinguée par sa réactivité, par son contenu unique et par la façon de se réinventer à chaque exécution. Chapeau !

Pour le jury, ces initiatives se démarquent par l’audace et l’exécution exemplaire. C’est complet, précis et rafraîchissant ! Des chaussettes avec ça?

CRAFT/PRODUCTION

Cossette – « Écrire, ça libère » – Amnistie internationale

Poser un geste concret, c’est aussi ça prendre part au marathon d’écriture d’Amnistie internationale. Pour la campagne de cette année, l’agence Cossette a été mandatée pour rappeler que le simple geste d’écrire peut concrètement sauver des vies. Un message fort rempli d’espoir !

Une fois de plus, l’agence a misé sur le symbole universel du crayon qui met en lumière des situations réelles dans lesquelles les droits les plus fondamentaux sont bafoués chaque jour : manifester, vivre en sécurité, avoir un procès équitable, bénéficier d'une liberté de presse.

Cette campagne percutante repose sur des illustrations et une direction artistique impeccable dans ses moindres détails.

Elle se distingue par son grand art et sa créativité, mais également par sa sensibilité. La simplicité désarmante de l’illustration arrive à mettre en lumière un message important en un simple coup d’œil.

Encore une fois, l’industrie a démontré qu’elle est une partenaire d’affaires d’importance et que son savoir-faire, mis au service des annonceurs, surpasse largement la publicité traditionnelle. Ses professionnels trouvent des solutions novatrices qui permettent aux clients d’atteindre leurs objectifs d’affaires et de connaître des résultats qui font l’envie de plusieurs. Félicitations à tous!

