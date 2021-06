Fêtes des Pères: nos suggestions cadeaux technos

Qui n’est pas passionné de technologie ? Certainement pas les pères qui, du plombier jusqu’à l’avocat, comptent sur des outils numériques pour travailler ou se divertir.

Le cinéma en plein air sera fort cet été. En effet, pourquoi se priver des soirées extérieures encore chaudes ? Qui plus est, l’offre de projecteurs s’est grandement améliorée et diversifiée ces dernières années. Tous les prix ici sont arrondis.

Le mini-projecteur laser EpiqVision EF12

Le mini-projecteur d’Epson, géré par le système Android TV, intègre un système de haut-parleurs Yamaha et une connexion sans fil. Ne manque qu’un mur, une toile ou un écran dédié à l’extérieur pour profiter d’une grande image jusqu’à 150 po ou 3 m 80 en diagonale.

Epson

Scanneur mobile RapidReceipt RR-60

Toujours chez Epson, ce scanneur portatif de reçus et de documents est très compact pour numériser partout des documents et autres notes de frais. Avec le logiciel de gestion financière Epson ScanSmart® inclus, on peut mettre de l’ordre dans ses piles de reçus et de factures en les transformant en données numériques catégorisées qui s’intègrent facilement dans des applications comme QuickBooks®, TurboTax® et autres.

Epson

Un ensemble de routeurs maillés Nest WiFi

Chez le géant Google, la connexion Internet à domicile n’a jamais été aussi importante qu’en cette longue période de télétravail. Un maillage de routeurs permet d’étendre partout dans la maison et, pourquoi pas à l’extérieur, le signal WiFi sans perte. Avec les grandes maisons multiétages, un ensemble de deux ou trois routeurs n’est pas de trop pour profiter des plaisirs d’été sur la terrasse ou à la piscine. Prix : 349 $ pour un ensemble de deux, bons pour couvrir 353 m2 ou 3800 pi2.

Google

Lecteurs de diffusion Roku Streambar et Chromecast

Puisqu’on parle de routeurs et de projecteurs, il faut bien un récepteur de diffusion en continu (streaming) pour capter et afficher à l’écran vos films et téléséries préférés.

En voici deux, les lecteurs Chromecast avec Google TV (70 $) et les nombreux modèles Roku dont le fabricant a popularisé la diffusion par Internet.

Chez ce dernier, l’appareil Roku Streambar sert à la fois de diffuseur et de haut-parleur, un atout fort appréciable quand on écoute la qualité audio des tout petits haut-parleurs de son écran plat. Compact, mais doté d’un son qui surprend par sa qualité, on gagne sur les deux terrains. En vente à 150 $ au lieu de 190 $.

Roku

Dans une version plus classique, les lecteurs Chromecast avec Google TV représentent une autre intéressante option également livrée avec une télécommande pour s’abonner aux chaînes Netflix, Prime Video, Disney+ et Apple TV+ et aux milliers d’autres.

Google

Tablettes Echo Fire HD 10 (2021)

Disponible depuis le 26 mai, la toute nouvelle tablette d’Amazon possède toutes les caractéristiques de la version précédente (2019), mais ajoute 50 % plus de mémoire vive, est plus mince et légère et l’écran est plus brillant de 10 %.

Pour la messagerie, la lecture de films et de vidéo ou pour utiliser les applications Microsoft Office ou Teams, cette tablette n’aura pas de difficulté à les prendre en charge.

Amazon

Offerte en deux configurations de stockage 32 et 64 Go et deux couleurs noir et bleu denim, les prix respectifs sont de 200 et 240 $.

Bonne fête des Pères