La Russa bon deuxième

Le vétéran gérant des White Sox de Chicago, Tony La Russa, est devenu, le dimanche 6 juin, le gérant avec le deuxième plus grand nombre de victoires dans l’histoire du baseball majeur.

La Russa, qui était le plus jeune gérant en 1979, lorsqu’il a accepté le poste de gérant des White Sox, soit à l’âge de 35 ans et qui, aujourd’hui, est le gérant le plus âgé, à 76 ans, occupe le deuxième rang derrière Connie Mack, avec 2765 gains.

Il ne pourra jamais espérer rejoindre ou dépasser le vénérable Mack, qui affiche 3731 victoires en carrière.

Par contre, La Russa se distingue de Mack puisqu’il ne dénombre que 2388 défaites, comparativement aux 3948 revers encaissés par Mack.

Après neuf saisons avec les White Sox, La Russa a ensuite dirigé les destinées des A’s d’Oakland durant 10 campagnes.

Je me souviens d’avoir discuté avec La Russa, lors des assises du baseball majeur à Toronto en décembre 1995 alors qu’il venait d’accepter le poste de gérant des Cards de St-Louis. Je lui avais dit qu’il allait adorer cette ville du Midwest américain, à cause de l’engouement des partisans envers leur équipe. Je ne m’étais pas trompé, car il a dirigé les Cards durant 16 campagnes !

Au cours de sa carrière, La Russa revendique six championnats de ligue et trois conquêtes de la série mondiale.

C’est pourquoi il a été élu au temple de la renommée du baseball, à Cooperstown, en 2014.

La guerre aux tricheurs

C’est un secret de Polichinelle que les joueurs de baseball, lanceurs comme frappeurs, cherchent par tous les moyens, légitimes ou non, à améliorer leurs performances.

Les frappeurs, par exemple, creusent parfois un trou dans le gros bout de leur bâton, pour y insérer du liège. D’autres vont sabler un côté de leur bâton pour améliorer la surface de frappe.

Sans parler de tout l’équipement de protection dont ils se parent lorsqu’ils se présentent au bâton : casque protecteur, protège-coude, protecteur à l’avant-bras ou aux jambes, gants de frappeur avec protection, enduit collant pour que le bâton ne glisse pas durant leur élan. Sans oublier la consommation de stéroïdes et autres substances interdites.

On dirait l’armure des chevaliers du Moyen Âge !

Chez le lanceur, c’est plus difficile, car on épie chacun de ses gestes. Porte-t-il la main à sa casquette, à sa chevelure ou à l’arrière de son oreille, on examine son gant pour voir s’il n’y a pas une substance illégale.

On surveille également son receveur pour voir s’il n’a pas aiguisé la boucle de sa ceinture afin d’égratigner la balle avant de la remettre au lanceur.

Au cours des années, les lanceurs ont utilisé toutes sortes de recettes de matière gluante avec de l’huile solaire ou encore ce dont les haltérophiles s’enduisent les mains dans le cadre de certaines compétitions.

Les lanceurs veulent, ainsi, améliorer la rotation de la balle lorsqu’elle se dirige vers le frappeur et ainsi le décevoir davantage.

Le baseball majeur a informé la direction des équipes qu’on allait les surveiller plus attentivement et aussi demandé aux arbitres d’être aux aguets lorsqu’ils remarquent un comportement inhabituel chez les lanceurs.

Par ailleurs, alors que la saison de baseball mineur s’est mise en branle vendredi dernier en Abitibi-Témiscamingue, sur la Côte-Nord, dans une partie du Bas-Saint-Laurent et du Saguenay–Lac-Saint-Jean ainsi qu’en Mauricie et au Centre-du-Québec, un communiqué de Baseball-Québec annonçait une excellente nouvelle !

Un engouement des jeunes !

Ailleurs au Québec, le baseball s’est mis en branle lundi dernier.

Cette année, une forte hausse a été enregistrée chez les plus jeunes, notamment pour le programme d’initiation Rallye Cap, destiné aux 4 à 7 ans. En effet, 7250 enfants sont inscrits dans le programme, ce qui représente une hausse de 42 % comparativement à 2020 et même une hausse de 25 % comparé à 2019 !

Le plus important dans cette nouvelle, c’est que la base du baseball amateur, soit les plus jeunes, affiche un engouement renouvelé pour le baseball. Ces résultats sont le fruit de la plus grande campagne médiatique mise en œuvre par Baseball Québec.

Donc, le directeur général, Maxime Lamarche, et son équipe méritent des félicitations.

On croit savoir qu’en temps de pandémie, les parents ne pouvaient voir leurs enfants pratiquer un sport et que puisque le baseball avait démontré qu’il était très sécuritaire, nombre de garçons et de filles ont opté pour celui-ci parmi les sports d’équipe.

Je m’en voudrais, par ailleurs, de ne pas souligner l’excellence des entraîneurs à tous les niveaux du baseball amateur chez nous. Cela nous permet de souhaiter, avec la complicité de dame Nature, que les terrains de baseball de la province soient fort occupés au cours des prochains mois.

George Brett : Monsieur Royals

George Brett revendique l’honneur d’avoir été le premier membre du Temple de la renommée à avoir passé son entière carrière (1973-1993) dans l’uniforme d’une équipe d’expansion de la Ligue américaine, soit les Royals de Kansas City. Robin Yount a porté les couleurs des Royals de 1974 à 1993 et il a été élu à Copperstown la même année, soit en 1999. Il détient les records d’équipe pour le nombre de coups sûrs, les doubles, les triples, les circuits, les points produits, les buts sur balles. Son frère aîné Ken a par ailleurs été le plus jeune lanceur à participer à la série mondiale, soit avec les Red Sox de Boston, en 1967. Il était âgé de 19 ans et 20 jours.

2 000 000e point marqué

C’est à Josh Donaldson qu’est revenu l’honneur d’inscrire le 2 000 000e point de l’histoire des majeures, soit le 29 mai lors d’un match contre les Royals de Kansas City. Du moins selon le Elias Sports Bureau... Il est possible que cet honneur puisse aller à un autre joueur puisque le baseball majeur reconnaît maintenant les statistiques de la ligue Federal et de l’Union Association ainsi que la Ligue des Noirs. Bob Watson, alors qu’il évoluait avec les Astros de Houston, avait été celui qui avait croisé le marbre pour le 1 000 000e point de l’histoire, le 4 mai 1975, un honneur qu’on ne lui reconnaît plus de nos jours, en raison des statistiques des autres ligues.

Mike Marshall

L’ancien lanceur des Expos Mike Marshall était, pour le moins, assez imbu de lui-même... peut-être avec raison. Auteur de 188 sauvetages dans une carrière de 14 ans avec neuf équipes, l’ancien releveur a été le premier à mériter le trophée Cy Young quand, en 1974, avec les Dodgers de Los Angeles, il a participé à 106 parties, bouclant le calendrier avec un dossier de 15-12 et 21 sauvetages, avec une MPM de 2,42. D’ailleurs, Marshall avait terminé au quatrième rang de ce scrutin et en deuxième place en 1972 et 1973 alors qu’il portait les couleurs des Expos. Il est décédé le 31 mai dernier à l’âge de 78 ans.

John Olerud

L’ancien des Blue Jays de Toronto John Olerud a dominé la Ligue américaine au chapitre des doubles et des buts sur balles intentionnelles en 1993 alors qu’il portait les couleurs des Jays. Il avait alors claqué 54 doubles et obtenu 114 buts sur balles, dont 33 intentionnels. Olerud a également endossé les uniformes des Mariners, des Mets, des Yankees et des Red Sox, mais il n’a été échangé qu’une seule fois, soit le 20 décembre 1996 lorsqu’il est passé des Jays aux Mets en retour de Robert Person. Par la suite, il a été embauché par les Mariners, les Yankees et les Red Sox via le marché des joueurs autonomes.