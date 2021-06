Le Canada sur la liste verte de la France

Les voyageurs en provenance du Canada et des États-Unis sont désormais classés en vert par la France et pourront y voyager plus facilement, tandis que la Turquie sort du rouge, mais que l'Afghanistan y entre, selon un arrêté publié jeudi au Journal officiel.

• À lire aussi: Un passeport vaccinal au Japon à partir de juillet

Les voyageurs en provenance du Canada et des États-Unis - désormais classés en zone verte c'est-à-dire caractérisée par une faible circulation du virus - et arrivant en France n'auront pas à observer de quarantaine et pourront voyager sans motif impérieux, même s'ils ne sont pas vaccinés contre la COVID-19.

Ils auront à présenter à l'embarquement un test PCR ou antigénique négatif de moins de 72 heures si ils ne sont pas vaccinés.

De leur côté, les voyageurs en provenance de Turquie sortent de la zone rouge, caractérisée par une circulation particulièrement active de l'épidémie ou par la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 présentant un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire.

Ils passent en zone orange, c'est à dire où le virus circule, mais dans des proportions maîtrisées. S'ils sont vaccinés, ils ne sont pas soumis à une quarantaine à l'arrivée et n'ont pas besoin de motif impérieux, mais doivent présenter, à l'embarquement, des tests PCR ou antigénique négatifs.

S’ils ne sont pas vaccinés par contre, ils restent soumis à plusieurs restrictions (motif impérieux, tests, auto-isolement de sept jours à l'arrivée en France, etc.).

Enfin, l'Afghanistan, les Maldives et le Paraguay passent, eux, en zone rouge. Même si les voyageurs en provenance de ces pays sont vaccinés, ils doivent justifier d'un motif impérieux, d'un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures à l'embarquement, d'un test antigénique systématique à l'arrivée en France, puis devront s'auto-isoler pendant sept jours.

À VOIR AUSSI...