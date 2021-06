Les Diamondbacks établissent un record... de médiocrité

Les Diamondbacks ont atteint un plateau très peu flatteur qu’ils auraient sans doute aimé mieux éviter. En s’inclinant 13 à 7 devant les Giants à San Francisco, mercredi, la formation de l’Arizona a subi une 22e défaite consécutive à l’extérieur de son domicile.

Il s’agit d’un triste record du baseball majeur, à égalité avec les Athletics de Philadelphie de 1943 et les Mets de New York de 1963.

Avec cette défaite, les Diamondbacks possèdent une fiche de 20-49, la pire du baseball majeur. Leur dernière victoire loin du Chase Field, leur stade, remonte au 25 avril. Ce jour-là, le partant Madison Bumgarner avait lancé un match sans point ni coup sûr non officiel, puisqu’il s’agissait d’un match de sept manches dans le cadre d’un programme double contre les Braves, le 25 avril, à Atlanta.

«Évidemment, ce n’est pas une situation qu’on anticipait; rien pour nous rendre fiers, a dit le gérant Torey Lovullo, dont les propos ont été repris par le site du baseball majeur, après la plus récente défaite. On ne peut pas changer tout ce qui s’est passé dans les 40 derniers jours et même plus. Nous devons trouver un moyen de gagner un match demain [jeudi].»

Les Diamondbacks avaient une dernière chance de mettre fin à cette vilaine séquence et ainsi d’éviter l’exclusivité de ce record de médiocrité, jeudi, lors du dernier duel d’une série de quatre matchs contre les Giants.