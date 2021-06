Les décès causés par la COVID-19 ont-ils été surévalués au Québec?

Est-ce que le Québec aurait surévalué à la hausse le nombre de personnes décédées de la COVID-19, par excès de prudence?

• À lire aussi: COVID-19: 161 nouveaux cas et un décès supplémentaire au Québec

• À lire aussi: AstraZeneca: Québec fait marche arrière sur le vaccin à prioriser en deuxième dose

Selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux, 50 870 décès ont été enregistrés entre le 1er mars et le 14 novembre 2020, alors que les décès attendus dans une année sans pandémie étaient de l’ordre de 45 723.

Ainsi, durant ces mois, la surmortalité enregistrée était de 5147. Pourtant, Québec a évalué à 6891 le nombre de personnes mortes du virus de la COVID-19 pendant la même période.

Le gouvernement a-t-il fait preuve d’un excès de prudence dans la comptabilisation des décès liés à cette pandémie?

Pour le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, il ne fait aucun doute que la première vague de la pandémie a été dévastatrice au chapitre des décès.

«On a vu que c’était différent dans la deuxième et la troisième vague. La beauté de cet indicateur-là, qui s’appelle surmortalité, moi je vais en prendre connaissance dans les prochains jours pour voir si c’est la même chose qui est arrivée dans les trois vagues. Est-ce que c’est ce qui s’est produit dans les autres pays? Je sais que la santé publique a toujours été très prudente pour identifier plus de cas COVID et de décès que dans d’autres pays ou dans d'autres organisations», a déclaré le ministre Dubé à TVA Nouvelles, jeudi.

Ainsi, le Québec a fait preuve de minutie par rapport à d’autres régions, notamment en Ontario, où le nombre de morts a été sous-estimé.

Chez notre voisin, la surmortalité a été de 5674 pendant la même période en 2021, alors que le nombre de décès liés à la COVID-19 a été de 3471.

Au Québec, la méthode de comptabilisation pour déclarer une personne morte de la COVID-19 se base sur plusieurs facteurs: symptômes ou signes cliniques, de la fièvre, de la toux, de la difficulté ou détresse respiratoire, de la perte du goût et des signes de pneumonie.

Au Québec, les décès déclarés de la COVID-19 n’étaient pas systématiquement étudiés avec un test par exemple.

À VOIR AUSSI