Les projets watatow de la CAQ

Mardi, dans Le Devoir, l’éditorialiste Marie-Andrée Chouinard écrivait que le gouvernement de la CAQ est passé maître dans l’art de lancer des projets qui « font image ».

Le Panier bleu ! Les Maisons des aînés ! Les maternelles 4 ans ! Les Lab-Écoles !

Et maintenant les Espaces bleus !

Un paquet de « projets phares qui finissent par donner l’impression d’être plaqués à côté des stratégies des ministères, plantés là pour rallier la population », de dire l’éditorialiste.

UN CLONE DE CLOTAIRE RAPAILLE ?

L’observation est juste.

Rayon marketing, le gouvernement Legault mérite une médaille d’or.

On dirait qu’il y a quelqu’un, dans un bureau caché (Clotaire Rapaille, le créateur fantasque du fameux « code de Québec » ?), dont la seule mission est d’accoucher de projets chromés qui flashent et en mettent plein la vue.

« Frank, on a besoin d’un projet spécial qui montre à la population qu’on s’occupe des vieux...

— O.K, attends une minute... »

L’homme (qui a les cheveux longs et porte des lunettes en bois achetées au Danemark) ferme les yeux et met ses doigts sur ses tempes.

« Les vieux, les vieux... Ce sont des aînés... Les aînés ne veulent pas aller dans des CHSLD, ils ont peur, ils aiment mieux rester chez eux, dans leur maison... Je l’ai : LA MAISON DES AÎNÉS ! »

— Wow, c’est parfait, ça ! Merci, Frank ! »

Une semaine plus tard, un conseiller du ministère de l’Éducation cogne à sa porte...

« Frank, on a besoin d’un projet spécial qui montre à la population qu’on s’occupe des jeunes...

— O.K., attends une minute... »

Même manège. Yeux fermés, doigts sur les tempes.

« Une école, une école originale, inédite, expérimentale... Une expérience, un cours de chimie, un laboratoire... LE LAB-ÉCOLE ! »

— Wow, génial ! Merci, Frank ! »

DE BEAUX PROJETS CHROMÉS

Pour « faire image », ces projets font effectivement image.

Ils captent l’attention, frappent l’imaginaire.

Il suffit de lancer leur nom pour que des images nous défilent dans la tête.

De belles maisons des aînés qui ressemblent à de petits cottages, des écoles en verre et en bois qui ont l’air de venir directement de Suède...

C’est propre, c’est design, c’est funky.

On en veut tous une dans notre cour.

Mais... au-delà de leur look, ces projets sont-ils vraiment utiles ? Nécessaires ?

Et si l’on débloquait de l’argent pour assurer de meilleurs soins à domicile, au lieu de construire des Maisons des aînés ?

Et si l’on embauchait davantage de psys et d’orthopédagogues dans nos écoles, au lieu de construire des Lab-Écoles ?

Et si l’on bonifiait le financement des musées régionaux, au lieu de construire des Espaces bleus ?

Bref, et si l’on investissait plus dans l’humain et moins dans le béton, le verre ou le bois blond ?

La question se pose...

PIMP TA FACE !

Moi, j’appelle ça de la politique « botox ».

Une injection et ta-dam ! bye bye les rides, t’as le visage reluisant comme une pomme recouverte de pesticides et tes babines ressemblent à des pneus de Ford F-150.

T’as l’air d’avoir une nouvelle face, alors que c’est juste ta vieille face qu’on a pimpée.

Tu penses que tu as rajeuni, alors que tu n’as pas perdu une seule minute.

Comme la petite couche d’asphalte qu’on met sur nos routes cabossées pour cacher les nids de poule.