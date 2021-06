Nouveau recours collectif contre Mindgeek en Californie

Un groupe d’une trentaine de femmes intente une nouvelle poursuite en Californie contre le géant montréalais Mindgeek, propriétaire de Pornhub, accusé cette fois d’avoir tiré profit de la diffusion de vidéos sexuelles les mettant en vedette, sans leur consentement.

• À lire aussi: Le combat sans fin d’une Canadienne pour retirer une vidéo pornographique d’internet

• À lire aussi: Pornhub visé par une enquête officielle du Commissariat à la protection de la vie privée

• À lire aussi: Payant, le marketing de sites pour adultes

Certaines des 36 victimes étaient d’âge mineur au moment où les vidéos dans lesquelles elles apparaissaient ont été tournées. Certaines vidéos auraient circulé à travers le large réseau de sites pornographiques appartenant à l’entreprise tentaculaire.

La poursuite a été lancée jeudi, jour où, à Ottawa, le comité parlementaire qui s’est penché sur le cas de Pornhub a dévoilé son rapport final. Il recommande, dans ce dernier, de nouvelles lois pour mieux encadrer les fournisseurs de services internet et de sites pornos afin de combattre le fléau de l’exploitation sexuelle.

Une «entreprise criminelle»

«MindGeek est la société de pornographie en ligne la plus dominante dans le monde. C'est aussi l'une des plus grandes entreprises de trafic humain au monde. Et c'est probablement le plus grand dépôt non réglementaire de pornographie juvénile en Amérique du Nord et au-delà», est-il écrit dans le document judiciaire.

La poursuite décrit Mindgeek comme une «entreprise criminelle» digne des «Sopranos», notamment, car ses patrons «ultra-riches» prennent des «mesures extraordinaires pour garder leurs identités et leurs activités inconnues».

Le montant de la poursuite n’est pas chiffré, mais l’avocat qui pilote le dossier, Michael J. Bowe, estime qu’elle pourrait rapporter des «centaines de millions» en dédommagement aux victimes.

L’entreprise est poursuivie sur 13 comptes, notamment pour intrusion dans la vie privée, escroquerie, distribution de pornographie juvénile et trafic sexuel.

Cette poursuite est une nouvelle tuile qui tombe sur la tête de Mindgeek, visée depuis décembre par un premier recours collectif intenté par un groupe de 40 femmes.

Mindgeek contre-attaque

Dans une déclaration transmise à l’Agence QMI, Pornhub fait savoir qu’elle «examine en enquête» la plainte en question et décrit les allégations contenues dans la poursuite comme «totalement absurdes, complètement téméraires et catégoriquement fausses».

Elle attaque de front la crédibilité de l’avocat Michael J. Bowe, qu’elle décrit comme «un soldat de la campagne de l'ultra-droite pour stopper l'industrie du contenu pour adulte», un «pitbull juridique» membre de «groupes fanatiques qui embrassent des idéologies extrémistes» et qui mènent une «guerre sainte contre la pornographie légale et les travailleuses du sexe».