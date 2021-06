On doit tout se dire dans un couple

Mes parents sont ensemble depuis 60 ans et jamais je ne les ai vu s’engueuler. Ma mère a toujours prétendu qu’ils représentaient le couple parfait parce qu’il n’y avait jamais eu aucun secret entre eux, et que cette franchise était la garantie de leur longévité.

Ayant été élevée comme ça, vous comprendrez que j’étais très mal préparée à partager ma vie avec quelqu’un qui a été élevé dans l’esprit que « le silence est d’or et que ce qu’on ne sait pas ne nous fait pas de mal ». Son père a trompé sa mère à ce qu’il m’a dit, mais ils sont restés ensemble pour la famille. Seule la mort les a séparés, et encore à un âge relativement jeune. Ils sont décédésensemble dans un accident de voiture.

Vous dites souvent que la communication est essentielle dans un couple, et moi j’ajouterais que sans elle, les problèmes risquent de ne jamais se régler. C’est d’ailleurs dans cet esprit-là que je vous écris parce que je suis dans un cul de sac avec mon chum des trois dernières années.

Je souhaiterais avoir des enfants et je pense que nous en sommes rendus là tous les deux, moi rendue à 36 ans et lui à 42. Mais cet homme de type muet refuse de devenir un grand livre ouvert pour moi. Il me dit avoir besoin de garder une partie de son jardin secret, pour conserver une part de mystère essentielle selon lui pour se préserver.

On débat sur ce sujet depuis des mois et ça n’aboutit pas. Comme s’Il voulait me cacher le fond de sa pensée à propos des enfants. Pourtant il m’avait bien dit qu’il en voulait quand on s’est connu. Mais là, on dirait qu’il a envie de faire marche arrière sans avoir le courage de me le dire ouvertement.

Pensez-vous qu’il veut me cacher sa non-envie d’avoir des enfants sous le prétexte de vouloir se préserver un jardin secret, ou bien s’il est vraiment honnête et que c’est essentiel pour lui d’en vouloir sans accepter me le dire ?

Anonyme

Votre dernière question me dérange. Je suis parfaitement d’accord que dans un couple, on doive se garder un jardin secret pour cultiver une part de mystère très souhaitable et attirante pour l’autre. Mais se servir de ça pour ne pas dire le fond de sa pensée dans la décision à prendre d’avoir ou pas un enfant, je décroche.

Ce genre de décision qui ne se prend pas à la légère doit l’être d’un commun accord et exprimée clairement par les deux membres du couple. Que vous ayez eu des passés familiaux différents ne donne à aucun d’entre vous le droit de ne pas dire le fond de sa pensée. En passant, rien ne garantit que les couples qui ne se disputent pas sont ceux qui dureront le plus longtemps.