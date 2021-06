Piqûres et morsures d’insectes: petit guide pour les prévenir et les traiter

Si l’été est la saison parfaite pour faire des activités à l’extérieur, c’est aussi le moment de l’année où il y a une augmentation de piqûres et de morsures d’insectes. Pour les prévenir et les traiter, les pharmaciens-propriétaires affiliés à Uniprix vous donnent une série de conseils pour toute la famille.

Certains insectes piquent comme les abeilles, les bourdons, les guêpes et les frelons. D'autres insectes mordent et sucent le sang humain comme les tiques, les mouches, les moustiques, les punaises et les puces. Les conséquences d'une piqûre ou d'une morsure dépendent de l'insecte en cause. Toutefois, la plupart du temps, il apparaît de l'enflure, de la rougeur et des démangeaisons sur la zone touchée.

À moins d’y être allergique, les piqûres et morsures ne sont généralement pas dangereuses, mais il faut tout de même rester prudent, puisque certaines tiques infectées peuvent parfois transmettre la maladie de Lyme.

Heureusement, certaines actions peuvent décourager les bestioles et nous protéger de leurs attaques.

Insectifuge: où l’appliquer?

Getty Images/iStockphoto

Pour vous protéger, il est conseillé d’appliquer de l’insectifuge – aussi appelé répulsif anti-moustiques – pour éloigner les petites bêtes. Privilégiez ceux à base d'icaridine (ou picaridine) à concentration maximale de 20% ou ceux à faible concentration de DEET (diéthyltoluamide), soit entre 5 et 30 %. Toutefois, consultez la section ci-dessous, concernant les recommandations pour l'utilisation chez les enfants.

Appliquez l'insectifuge sur la peau exposée et suivez toujours le mode d'emploi inscrit sur l'étiquette du produit. Regardez contre quel insecte l'insectifuge vous protège et respectez les périodes d’application indiquées.

Enfant et insectifuge: font-ils bon ménage?

Getty Images/iStockphoto

En bas de six mois, un tout-petit ne doit pas être en contact avec le DEET ou l'icaridine que contiennent la plupart des insectifuges. Pour protéger vos jeunes enfants, il vaut mieux recouvrir la poussette d’un filet de type moustiquaire ou les habiller de vêtements longs.

Si votre enfant a entre six mois et deux ans, vous pouvez choisir d’appliquer une fois par jour un produit qui contient 10 % et moins de DEET, dans le cas où il réagit fortement aux morsures et piqûres d’insectes. Idéalement, on évite ce produit à cet âge. Si vous avez des doutes quant à la situation de votre enfant, consultez votre pharmacien de famille.

Pour les enfants de 2 à 12 ans, il est possible d'appliquer un répulsif anti-moustiques qui contient 10% et moins de DEET jusqu'à trois fois par jour. Par contre, il faut s'abstenir d'en mettre sur les mains, près des yeux ou de la bouche, sur la peau irritée et sur les plaies ouvertes.

À noter que les insectifuges en aérosol devraient être mis à l’extérieur pour éviter que le produit soit respiré. L'icaridine peut être utilisé chez les enfants en haut de 6 mois en respectant l'intervalle d'application recommandé selon la concentration utilisée. Il ne faut pas en appliquer près des yeux ou de la bouche, ni sur les mains

Qu’est-ce qui attire les insectes?

Getty Images

Les odeurs fortes comme le parfum, le déodorant, la crème solaire, la bruine corporelle, la crème hydratante ou encore le fixatif pour cheveux sont repérées facilement par les bestioles en raison de leur odorat développé. La nourriture peut aussi les attirer, mais surtout les boissons alcoolisées et autres liquides sucrés.

En choisissant des produits inodores et en évitant ceux qui sont sucrés et parfumés à l’extérieur, vous serez davantage protégé.

Quels vêtements porter?

Getty Images/iStockphoto

Ce n’est pas seulement les jeunes enfants qui doivent se couvrir de la tête aux pieds; les adultes ont également intérêt à porter des pantalons, des chandails à manches longues et des souliers fermés pour éviter les piqûres et les morsures. Il est rare qu’un insecte réussisse à transpercer du tissu.

Comment traiter les piqûres et les morsures?

Getty Images/iStockphoto

Bien qu'il n'y ait pas de solutions miracles pour traiter les piqûres et les morsures d’insectes, certaines mesures peuvent être prises pour soulager les symptômes.

Il est possible d’atténuer les inconforts en appliquant de la glace sur cette zone. Si le dard d'une abeille est logé dans la peau, il faudrait le retirer pour aider à la guérison.

La calamine, en vente libre dans les pharmacies, soulage également rapidement les démangeaisons. Il suffit d’appliquer le liquide directement sur la blessure. Si vous n’avez pas ce produit à la maison, mélangez du bicarbonate de soude et de l’eau de sorte à former une pâte.

Si les mesures mentionnées ci-dessus ne sont pas suffisantes, un professionnel de la santé pourrait vous conseiller certains médicaments en vente libre pour soulager les symptômes. Si vous avez subi une réaction allergique grave dans le passé, il serait également important de garder avec vous une seringue d'épinéphrine.

Si vous avez des questions ou des inquiétudes face à une piqûre ou une morsure d’insecte, n’hésitez pas à en parler à votre pharmacien de famille. En tant qu’expert de la santé, il peut vous accompagner. Communiquez avec lui par téléphone ou déplacez-vous dans la succursale Uniprix la plus près de chez vous.

1. Tout médicament ou produit de santé naturel peut causer des effets indésirables sérieux ou des interactions avec d’autres médicaments. 2. Lire attentivement les inscriptions, mises en garde et dépliants fournis par le fabricant et consulter votre pharmacien lors de l’achat de tels médicaments ou produits de santé naturels.3. Toujours tenir les médicaments et produits de santé naturels hors de la portée des enfants. Les pharmaciens sont les seuls responsables de l'exercice de la pharmacie.