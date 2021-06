Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 18 juin:

-«Un prof pas comme les autres 2»

Afin d’améliorer la réputation de son école fréquentée par de mauvais élèves, un enseignant au passé de criminel se rend avec eux en Thaïlande. Sur place, il compte bien en profiter pour mettre la main sur des diamants cachés dans un toutou. Une comédie allemande originale.

Vendredi, 13 h, TVA.

-«Golden Knights contre Canadien»

La demi-finale opposant la troupe de Peter DeBoer à celle de Dominique Ducharme se déplace maintenant au Centre Bell, à Montréal, pour l’important troisième affrontement. L’avantage de la glace sourira-t-il au Tricolore? Une émission d’avant-match de 60 minutes précédera le match prévu à 20 h.

Vendredi, dès 19 h, TVA Sports.

-«Maman, c’est encore loin le désert»

Ce documentaire prouve que certaines personnes sont très motivées. Même si son conjoint n’est pas avec elle et qu’elle doit veiller sur ses trois filles, une mère décide d’amorcer une traversée du désert de plusieurs mois pour découvrir du pays et faire des rencontres qui changent une vie.

Vendredi, 20 h, Planète+.

-«Le bal Mammouth 2021»

Pandémie ou pas, il y aura un bal des finissants pour les élèves, foi de Sarah-Jeanne Labrosse et de Pier-Luc Funk. Et pour s’assurer de mettre de l’ambiance, ils feront la fête avec des artistes tels que Roxane Bruneau, Rita Baga, Mathieu Dufour, Émilie Bierre et Lunou Zucchini.

Vendredi, 20 h, Télé-Québec.

-«L’épreuve: le labyrinthe»

Privé de sa mémoire, un adolescent prénommé Thomas (Dylan O’Brien) se retrouve forcé de faire équipe avec d’autres coureurs qui, comme lui, doivent trouver la sortie d’un énorme labyrinthe dans lequel ils ont abouti. Évidemment, ce ne sont pas les dangers qui manquent durant ce film d’action.

Vendredi, 21 h, VRAK.

-«La chute d’un frimeur»

La descente aux enfers de Craig Carton, une grande vedette des ondes radiophoniques new-yorkaises qui n’a pas su résister à l’appel du jeu. Arrêté par le FBI, il a été inculpé de complot et de fraude, puis jeté en prison. Un documentaire signé HBO.

Vendredi, 22 h, Canal D.

-«À tous ceux qui ne me lisent pas»

Ce film québécois suit le poète Yves Boisvert (Martin Dubreuil), un artiste au plus profond de son âme qui peine à joindre les deux bouts. Sa rencontre avec Dyane (Céline Bonnier) et son fils Marc (Henri Picard) va donner un nouveau sens à sa vie.

Vendredi, 23 h, ICI ARTV.