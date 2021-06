Un nouveau départ pour Marie Levasseur

Marie Levasseur vivra un nouveau départ en première division française.

Après une saison et demie au FC Metz, la défenseure latérale native de Stoneham a signé une entente de deux saisons avec le FC Fleury 91, un club situé à une trentaine de minutes de Paris.

« Je suis contente de retourner en première division, a mentionné Levasseur qui est de retour au Québec, mais qui rejoindra son club le 12 juillet en prévision du camp d’entraînement. Metz souhaitait retenir mes services, mais ma décision est reliée à mes objectifs personnels. Je souhaite retourner avec l’équipe nationale et pour ce faire je dois évoluer dans un calibre supérieur. J’ai vécu une belle expérience à Metz. Le personnel d’encadrement et les joueuses, tout était parfait, mais on n’a pas de visibilité en Division 2. En raison de la COVID-19, on n’a joué que cinq parties contrairement à la première division qui a disputé un calendrier complet. »

Levasseur veut faire sa place rapidement.

« Je veux avoir un impact important dès ma première année, a affirmé la défenseure de 24 ans. Je veux être un membre important de la ligne arrière. La compétition sera relevée et je devrai me battre pour un poste de partant à chaque partie, mais c’est très bien comme ça. »

« J’ai longtemps évolué comme ailière, mais je suis contente de me retrouver comme défenseure, de poursuivre Levasseur. C’est un avantage pour moi et c’était aussi le plan si j’étais demeurée à Metz. Je suis solide défensivement, j’aime défendre et je peux aussi contribuer en attaque. »

Équipe nationale

Invitée en 2015 avec l’équipe nationale au moment où elle portait les couleurs des Tigers de Memphis dans la NCAA où elle s’est illustrée comme ailière, Levasseur a disputé une dizaine de parties avec la formation senior pendant la période menant aux sélections pour les Jeux olympiques de Rio en 2016. Est-ce réaliste de pouvoir retourner avec l’équipe nationale après une absence de cinq ans ?

« C’est réaliste à mon avis, mais je devrai performer dans mon club. Les deux prochaines saisons vont avoir une grande influence sur mon futur. À l’époque, je n’étais pas assez expérimentée comme défenseure et il y avait des filles qui m’étaient supérieures. Ça devenait difficile de revenir parce que le noyau demeurait le même. Je suis contente pour Evelyne Viens qui a finalement obtenu sa chance. »

Levasseur et Viens ont évolué ensemble avec le club de La Haute-Saint-Charles dans les rangs civils pendant quelques années et le Dynamo de Québec.

Viens a évolué en première division française l’an dernier une partie de la saison avec le Paris FC après avoir été prêtée par son club de la NWSL.

Après avoir joué avec sa jumelle Catherine depuis ses débuts au soccer, Marie vole maintenant de ses propres ailes. Sa sœur a pris sa retraite après leur saison en Finlande en 2019 et elle travaille à Soccer Québec.

« C’est le fun que nous ayons fait tout notre parcours ensemble parce qu’on pouvait toujours s’appuyer l’une sur l’autre, mais c’était important pour moi de vivre une expérience seule. J’ai grandi comme joueuse et comme personne. Avec ma sœur dans la même équipe, j’étais dans ma zone de confort. Je performe mieux quand je sors de ma zone de confort. »