Une alliance entre Patrick Mahomes et Tom Brady... pour le jeu «Madden»

Les quarts-arrière Tom Brady et Patrick Mahomes ont peut-être une différence d’âge de plus de 18 ans, mais les deux hommes ont offert des duels d’antan sur les terrains de football de la NFL. Cette fois, ils unissent leurs efforts dans un même but.

Le jeu vidéo «Madden» a révélé que les pivots des Buccaneers de Tampa Bay et des Chiefs de Kansas City seront les têtes d’affiche de l’édition 2022 de la classique annuelle.

Ce ne sera pas la première fois que les deux athlètes fassent les frais de la couverture du jeu. Mahomes s’y était retrouvé en 2020, tandis que Brady avait eu cet honneur en 2018.

Lors du Super Bowl LV, au Raymond James Stadium, en février, Brady et les «Bucs» avaient eu le dessus aux dépens de Mahomes et les Chiefs, au compte de 31 à 9.