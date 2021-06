Voici la liste des essentiels de camping selon votre expérience de campeur

En prévision d’une des activités les plus populaires de l’été au Québec, Atmospheremd vous a préparé le guide ultime regroupant les essentiels à apporter en camping, selon votre expérience.

Depuis 20 ans, Atmospheremd vous accompagne dans toutes vos aventures en nature : des randonnées en forêt, aux soirées autour du feu, en passant par les expéditions nautiques sur les plus beaux lacs du Québec.

Des moments d’évasion magiques rendus possibles grâce à la combinaison de votre passion et des conseils avisés de l’expert du plein air en matière d’équipements.

Que vous planifiez une première escapade, un séjour en famille ou une aventure pour campeurs aguerris, assurez-vous d’avoir ces articles dans vos bagages avant de partir!

Vous avez l’appel de la nature pour vos vacances cet été? Le camping est une solution simple et économique pour décrocher et se ressourcer dans un cadre enchanteur.

Pour une première expérience sous la tente réussie, voici un petit tour d’horizon des principaux articles à prévoir:

1. Tente

Misez avant tout sur une tente adaptée au nombre de personnes, qui se monte facilement et dans laquelle vous vous sentez bien. Pour du camping en période estivale, choisissez une tente avec plusieurs panneaux en filet pour une meilleure aération et un double toit complet pour faire face aux intempéries. Côté plancher, vérifiez sa robustesse et son imperméabilité (comme un plancher de nylon), et assurez-vous que ses rebords remontent sur le côté.

Astuce: exercez-vous à monter votre tente dans votre salon avant de partir.

2. Sac de couchage

En duvet ou en matériaux synthétiques? Pour prendre la bonne décision, la température, le lieu de campement et l’espace de rangement disponible sont quelques-uns des facteurs à prendre en considération.

Par exemple, pour le camping sur le bord d’une rivière ou dans des conditions pluvieuses, les sacs de couchage en matériaux synthétiques sèchent plus rapidement. Le duvet quant à lui a l’avantage d’être plus isolant contre le froid, tout en étant plus léger et respirant.

3. Matelas de sol

Essentiel pour améliorer le confort, l’isolation et la protection contre le froid. Privilégiez un modèle qui n’absorbe pas l’eau et l’humidité.

4. Réchaud

Oui, les guimauves se grillent bien directement sur le feu, mais mieux vaut s’équiper d’un réchaud pour cuisiner les repas. Aux rayons des réchauds, il existe ceux à combustibles liquides, et ceux qui utilisent des combustibles comprimés. Pour les campeurs inexpérimentés, tournez-vous vers les réchauds à combustible comprimé (comme les gaz butane, propane et isopropane) qui sont plus faciles à utiliser, en plus de demander peu d'entretien.

5. Contenants divers, vaisselles et ustensiles

Apportez un minimum d’accessoires de cuisine comme de la vaisselle réutilisable, des casseroles, bols, spatules et ustensiles. Un bac pour faire la vaisselle et des gourdes sont aussi à prévoir.

6. Glacière

Vérifiez qu’elle conserve bien le froid (température interne reste inférieure à 4°C) et se ferme hermétiquement.

Astuce: en plus de prévoir des blocs de glace, congelez un maximum d’aliments pour plus de fraîcheur.

7. Chaise de camping

Après une grosse journée de randonné, de cannot ou d'une autre activité, une bonne chaise dans laquelle se reposer fait toute la différence! Il existe des modèles pour tous les goûts et tous les types de campeur.

Soirées autour du feu, dodos sous la tente, lunchs en plein air, baignade...le camping est une façon de passer du temps de qualité en famille, dans la nature, et de créer des souvenirs magiques pour les enfants.

Pour un séjour agréable, prenez le temps de bien vous organiser et d’avoir ces quelques items clés:

1. Bacs de rangements

Pour éviter de constamment chercher le matériel, divisez les articles de cuisine, jouets, linges à vaisselle, lampe de poche, trousses d’hygiène et autres accessoires dans différents bacs, bien identifiés.

2. Tente familiale

Choisissez une tente spacieuse pour 5 à 6 personnes, assez haute pour être debout et faciliter ainsi les déplacements et l’habillage. Vous pouvez ajouter quelques options pratiques comme une tente avec une deuxième porte pour éviter de réveiller tout le monde en allant aux toilettes la nuit. Ou vous pouvez opter pour un vestibule pour ranger des bagages ou mettre vos chaussures à l’abri de la pluie.

3. Réchaud fonctionnel

Évitez les mauvaises surprises en testant votre réchaud avant de partir. Allumez-le dans un espace extérieur et vérifiez son bon fonctionnement.

4. Lampe frontale et éclairage d’appoint

Prévoyez des lampes frontales pour chaque enfant, adaptées à la taille de leurs têtes. Pour repérer rapidement ce que vous cherchez dans la tente, pensez à une lampe compacte, rétractable, légère et rechargeable avec un port USB.

5. Oreillers ultra-compacts

Voyager en famille implique souvent un fort volume de bagages. Gagner de l’espace avec des oreillers ultra-compacts.

6. Trousse médicale

Les enfants sont plus vulnérables que les adultes et ont des besoins particuliers. Pensez à glisser dans la trousse: chasse-moustiques, crème pour soulager les piqures, pansements, écran solaire haute protection et un après-soleil.

7. Bâche

Pour profiter pleinement du grand air, peu importe les conditions météorologiques, installez une bâche entre les arbres au-dessus de la table à pique-nique. Idéal pour faire des jeux de société avec les enfants en cas de pluie.

Même si le camping n’a plus de secrets pour vous, il existe toujours des façons de partir plus léger, d’améliorer son confort ou de découvrir de nouveaux gadgets pour faciliter votre nouvelle aventure!

Les longues randonnées, le cyclotourisme, le canot-camping et le camping sauvage sont des expéditions qui nécessitent du matériel plus technique.

Voici les dernières trouvailles en matière d’équipement pour les campeurs expérimentés:

1. Tente en dôme

Pour des escapades à pied, en vélo ou en canot s’échelonnant sur plusieurs jours, la grosseur et le poids de votre tente sont les critères les plus importants. Tournez-vous vers la tente en dôme, une tente autoportante très rapide à installer, qui est légère et peut être montée sans être plantée au sol. Pour une tente de randonnée, favorisez des arceaux faits d’un alliage d’aluminium léger et robuste.

2. Sac de couchage

Sachez que le sac en duvet est plus facile à comprimer, ce qui facilite son transport et laisse plus d’espace dans le reste du sac à dos.

3. Réchaud

Pour servir en situation de survie et pour être plus respectueux de l’environnement, informez-vous sur la nouvelle génération de réchauds utilisant des combustibles solides secs et qui viennent tout juste d’apparaître sur le marché. Si vous comptez utiliser votre réchaud en haute altitude, mieux vaut se munir d'un réchaud à combustible liquide, au naphte, pour une performance optimale. Pour le canot-camping, regardez du côté des petits brûleurs compacts au lieu d’un gros réchaud de camping.

4. Thermacell

Ajoutez un petit plus à votre confort avec cet appareil compact qui est très efficace pour chasser les moustiques.

5. Filtration et purification d’eau

Connaissez-vous le procédé UV? Tout nouveau dans le domaine de système de filtration, cette technique traite l’eau avec l’émission de rayons ultraviolets. Ses avantages: petit, pratique, efficace et très facile à utiliser! Plongez-le dans un récipient rempli d'eau, activez-le et agitez jusqu’à l’élimination de 99,9 % des agents pathogènes.

6. Kayak-camping

Prévoyez plusieurs petits sacs étanches caoutchoutés et bien identifiés d’environ 10 litres. Contrairement à un seul grand sac, ils se logeront plus facilement dans les compartiments étanches, en plus de vous faire gagner du temps lorsque vous avez besoin de prendre quelque chose.

7. Ensembles de vaisselle compacts et polyvalents

Pour économiser le plus d’espace possible, pensez apporter des bols, des tasses, des bouilloires et marmites compressibles. Un autre accessoire clé: l’ustensile 3-en-1 qui regroupe un couteau, une fourchette et une cuillère.

8. Équipement ultra compact

Pour gagner en légèreté et en espace, optez pour un matelas de sol et un oreiller qui se gonflent et dégonflent automatiquement.

Cet été, accordez-vous une pause nature bien méritée en découvrant les joies du camping! Qu’il s’agisse de votre première ou centième fois, que vous soyez seul ou en famille, le camping est accessible à tous et vous promet des moments inoubliables.

