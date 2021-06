Workspace et Chat de Google maintenant ouverts à tous

Globalement, pour tous ceux qui détiennent un compte Google, la gamme de services Workspace est disponible et non pour seulement les abonnés professionnels. On parle ici d’un marché potentiel de trois milliards d’abonnés qui auront accès à ces applis du géant Internet.

Mais entre les lignes, Google semble avoir enfin mis de l’ordre dans ses applications de productivité.

On peut accéder à Google Workspace en ouvrant Gmail dans un navigateur sur un ordinateur ou par l'application Gmail sur les téléphones intelligents et les tablettes.

Du côté de l’appli de clavardage Chat, Google l’a modernisé pour l’intégrer à son écosystème aux côtés de Gmail et Docs, respectivement les applis de messagerie courriel et de documents. Ensemble, les trois peuvent être disposés en onglets sur une page Web.

Comme nouveau réglage dans la boîte de réception Gmail, Chat s’intègre pour gérer vos communications, pour être connecté et collaborer de manière centralisée. Google explique dans cette page comment utiliser Chat dans Gmail.

Différence entre Chat et Gmail ?

Chat : «cette option est idéale si vous préférez bénéficier d'une expérience de clavardage dédiée, et que passer d'une application à une autre ne vous dérange pas.»

Gmail : «cette option vous permet d'effectuer plusieurs tâches en même temps et de consulter toutes vos communications au même endroit.»

Spaces

Utilisé parallèlement avec Chat, Google Spaces est un onglet qui se trouve dans l'interface utilisateur de Google Workspace ou dans l'application Gmail et constitue l'évolution de ce qui s'appelait auparavant Rooms. Spaces est conçu pour créer un espace, ou un lieu de discussion collaborative, où les gens peuvent travailler ensemble sur des projets, tenir des discussions organisées ou simplement discuter avec de nombreuses personnes en même temps.

Google propose plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment des fils de messages améliorés, une plus grande réactivité aux emoji, des rôles d'utilisateur, des outils de modération et des espaces «détectables».

En gros, l’idée de base consiste à rendre plus facile le passage d’un moyen de communication à un autre. Mais les choses ne s’arrêteront pas là, Google promet qu’il lancera une interface utilisateur simplifiée et plus souple pour Spaces cet été.

Voilà des nouveautés et des modifications qui serviront à bien du monde en télétravail.