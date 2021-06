Barbecue: Pour des saveurs authentiques

Les Québécois peuvent dès à présent découvrir les joies, et les saveurs, d’un fumoir grâce aux granules de fumage développées par la compagnie québécoise BARBEX. Le gros plus : ces granules sont compatibles avec tous les types de barbecues. Explications.

Autrefois réservés aux professionnels, les barbecues aux granules se sont depuis peu démocratisés et les grands fabricants de barbecues ont développé leurs modèles pour le grand public.

Ce que peu de gens savent est qu’il est possible de profiter des saveurs du fumage, sans avoir un BBQ spécialisé ! L’entreprise québécoise BARBEX, située en Outaouais, commercialise des granules de fumage entièrement purs et locaux, disponibles en deux essences de bois, l’érable à sucre et le chêne rouge.

Comment cela fonctionne

Bien évidemment, ces granules constituent un excellent choix pour les propriétaires d’appareils à granules. Mais si vous n’avez pas ce type de barbecue, vous pouvez tout de même profiter des bienfaits des granules avec un barbecue au propane ou au charbon.

Photo courtoisie, Barbex

Pour ce faire, il suffit de placer une à deux tasses de granules dans une feuille de papier aluminium, puis de percer des petits trous sur le dessus de la pochette seulement. Il n’y a plus qu’à déposer la pochette sur la grille, préchauffer le barbecue, déposer les aliments, et important, fermer le couvercle !

Rehausser le goût

La fumée produite par la combustion du bois confère naturellement à la viande, et aux légumes, une saveur authentique et des arômes exquis.

Photo courtoisie, Barbex

L’érable à sucre, avec ses arômes de fumée légèrement sucrés, rehausse parfaitement le goût des viandes blanches alors que le chêne rouge, avec ses effluves plus prononcés et complexes, se prête parfaitement au fumage des viandes rouges.

► Pour plus d’informations : barbexpellets.com