«C’est tripant de revenir sur les plateaux» - Stéphane Rousseau

Après une année pandémique plutôt tranquille, Stéphane Rousseau aura un été fort chargé, puisqu’il sera juge-enquêteur à «Chanteurs masqués» en plus de tourner aux côtés de Magalie Lépine-Blondeau dans la comédie «Sans rendez-vous».

Stéphane, premièrement, quel genre de juge-enquêteur seras-tu à «Chanteurs masqués»?

Je ne serai certainement pas le plus grand des compétitifs; je préfère faire rire mes collègues. J’ai l’impression que les autres juges-enquêteurs seront meilleurs que moi pour deviner quelles personnalités se cachent sous des flamboyants costumes, spécialement Marc Dupré, qui connaît littéralement tout le monde!

En plus de participer à ce grand «show» de variétés cet été, tu renoueras avec le jeu grâce à la série «Sans rendez-vous»!

Maintenant que la pandémie tire à sa fin, certains projets mis sur la glace débloquent enfin, et à cela s’ajoutent de nouveaux projets. Ça me fait un été chargé! Heureusement, tout réussit à entrer dans mon horaire. En plus de la nouvelle série «Sans rendez-vous», dans laquelle je joue avec Magalie Lépine-Blondeau, je tourne présentement dans la série «De Pierre en fille», écrite par Julianne Côté.

Après une année pandémique à faire des vidéos seul chez toi, ce doit être le fun pour toi de te retrouver sur un plateau!

Je suis un gars solitaire de nature, mais j’ai aussi besoin de voir du monde, alors c’est vraiment tripant de me retrouver entouré d’une équipe sur un plateau de tournage. Je vais continuer à sortir de petits clips de temps en temps sur les réseaux sociaux. Je viens tout juste d’en faire un en collaboration avec Tourisme Îles-de-la-Madeleine où je m’éclate en campant différents personnages. Moi qui n’ai jamais aimé le fait de devoir rendre des comptes, j’aime la liberté qu’offre le Web.

Toi qui fais aussi carrière en Europe, as-tu des projets de l’autre côté de l’océan?

Oui, j’ai un projet en France, mais il est encore trop tôt pour en parler. La pandémie ne m’a pas donné d’autre choix que de me poser; ça m’a fait du bien. Mais j’aimerais donner de mes nouvelles aux publics français, belge et suisse. Je ne veux pas qu’ils se sentent abandonnés! (rires)

En terminant, tu as récemment publié sur Instagram des «bloopers» de la publicité de Tide Pods et c’est hilarant!

Durant le tournage, je me suis amusé entre les prises. Comme tout a été filmé, nous avions un petit 45 minutes de niaiseries. Comme il s’agit d’une grande compagnie, je me suis quand même gardé une petite gêne, j’ai seulement publié un montage de 30 secondes de mes «improvisations». (rires)

«Chanteurs masqués» sera diffusé cet automne à TVA. «Sans rendez-vous» et «De Pierre en fille» sont attendues pour la saison 2021-2022 sur Tou.tv Extra.