Cineplex Forum: un nouveau cinéma VIP

En plus de devoir rivaliser avec la popularité grandissante des plateformes de visionnement en ligne, les salles de cinéma ont été frappées de plein fouet par la pandémie au cours de la dernière année. C’est dans ce contexte de relance que la chaîne Cineplex tente de séduire la clientèle adulte en ouvrant un nouveau cinéma VIP dans son complexe du Forum.

Cinq des 22 salles du Cineplex Forum – celles situées à l’étage inférieur du complexe – ont été entièrement rénovées pour accueillir ce nouveau cinéma VIP pour adultes seulement, le second à ouvrir ses portes au Québec, après celui de Brossard, inauguré en 2012.

Fauteuils de luxe, service aux sièges (bouffe et boissons alcoolisées), accès à un bar lounge... L’expérience haut de gamme offerte depuis vendredi par le nouveau cinéma VIP du Forum est sensiblement la même que celle de l’établissement de Brossard, même si Cineplex dit avoir amélioré le concept.

« Le concept VIP a évolué », indique Daniel Séguin, vice-président principal de l’exploitation nationale chez Cineplex.

« D’abord, les sièges du cinéma VIP du Forum sont différents de ceux [de] Brossard. Ils sont inclinables, comme des La-Z-Boys, et ils sont chauffants. Le bar lounge du Forum est aussi beaucoup plus grand que celui [de] Brossard. »

Confort et tranquillité

Le concept du cinéma VIP a déjà gagné de nombreux adeptes au Québec depuis l’ouverture des salles de Brossard, il y a 9 ans. Cineplex cherchait d’ailleurs depuis plusieurs années à ouvrir un autre cinéma du même genre, sur l’île de Montréal.

Selon Daniel Séguin, les clients réguliers des salles VIP aiment l’idée de pouvoir regarder un film sur grand écran, en sirotant un drink dans une ambiance beaucoup plus calme et décontractée que dans les cinémas traditionnels, qui sont souvent envahis par les jeunes et les familles.

« On aime comparer l’expérience du cinéma VIP à la première classe d’un avion, souligne-t-il. Les gens apprécient le fait d’avoir du confort et une certaine intimité. »

♦ Le prix d’entrée pour le cinéma VIP est évidemment plus élevé que pour les salles traditionnelles : 22,50 $ la fin de semaine, 17,75 $ les soirs de semaine et 13,99 $ les mardis.