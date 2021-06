Collaboration internationale demandée pour confirmer le décès de Michel Brûlé

Le dossier de l’éditeur Michel Brûlé était de retour devant le juge Sébastien Proulx, ce matin, et l’avocate au dossier, Me Valérie Lahaie a demandé le report du dossier.

« Depuis l’annonce du décès de monsieur Brûlé, nous avons demandé d’obtenir des documents officiels, par exemple, le rapport de police», a fait savoir la poursuivante.

Selon ce que mentionné, des démarches ont été entreprises par le DPCP pour obtenir une collaboration internationale, ce qui a été accepté via Interpol et un enquêteur a été nommé au service de police de la ville de Québec pour suivre les procédures en parallèle.

Devant cet état de fait, et considérant que Michel Brûlé est toujours présumé vivant tant et aussi longtemps que son décès n’est pas confirmé, le président du Tribunal a demandé à l’avocat de Brûlé de demeurer au dossier et il ne lui a pas permis de se retirer comme il désirait le faire, en stipulant «ne plus avoir de mandat».

Rappelons qu’à la fin du mois de mai, l’éditeur qui s’était rendu au Brésil aurait fait une chute mortelle à vélo.

Selon son avocat, Me Charles Brochu, l’homme de 56 ans aurait dérapé sur sa bicyclette alors qu’il descendait une pente avant d’accrocher un panneau de signalisation.

Il aurait terminé sa chute dans un fossé après s’être heurté la tête contre un arbre.

Un média local avait fait savoir que Brûlé ne portait pas de casque au moment de l’accident.

Le juge Proulx a fixé le report du dossier au 3 août .

Plus de détails à venir...