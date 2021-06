Conflit chez Exceldor: des transformateurs locaux tentent d’éviter le gaspillage

Pendant que la grève se poursuit chez Exceldor, à Saint-Anselme, des petits transformateurs locaux tentent du mieux qu'ils peuvent de récupérer une partie de la production pour éviter le gaspillage. C'est notamment le cas de Volailles des Cantons qui a récupéré 42 000 poulets depuis le début de la crise.

«Nous avons doublé notre capacité. On a ajouté deux jours de production par semaine et embauché quelques employés supplémentaires. Ça nous permet de récupérer 14 000 poulets hebdomadairement, ce que fait Exceldor en une heure. Ça démonte à quel point c’est urgent que cette crise se règle parce que c’est vraiment triste de voir des centaines de milliers de poulets euthanasiés comme ça», a déclaré le président de Volailles des Cantons, Martin Dion.

L’éleveur de poulet basé à Roxton Pond a reçu des appels de chaînes de restaurants comme St-Hubert et Benny & Co. «En temps normal, nous fournissons les épiceries et les boucheries, pas les restaurants. Mais là on les dépanne du mieux qu’on peut.»

Pour Martin Dion, le conflit actuel ne doit se répéter sous aucun prétexte: «On ne peut pas gaspiller des poulets comme ça, ça n’a aucun sens. Il va falloir prendre les dispositions nécessaires pour nous assurer qu’au Québec, on ne revive plus jamais une situation comme ça.»