Dans la cuisine avec Jeff Boudreault: «Ma vie a changé depuis que j’ai fait l’impasse sur le déjeuner»

Jeff Boudreault, comédien de Distric 31, de La Maison-Bleue et du film La cordonnière, qui reprend d’ailleurs les tournages bientôt après une coupure d’un an, est un homme heureux. Il est aussi heureux de voir son association avec la microbrasserie Beemer connaître un très gros succès au Québec en plus de voir les terrasses et les restaurants ouvrir et offrir non seulement des spiritueux, mais aussi la bière de la microbrasserie dans laquelle il s’investit depuis déjà un moment. Bien présent dans la communauté brassicole, il a d’ailleurs été porte-parole du Festival Bières & Saveurs de Chambly pendant 13 ans. « Non, Jeff, t’es pas tout seul », nous aussi on est heureux, pour paraphraser Jacques Brel.

Questionnaire gourmand

Le matin, thé ou café ?

Je ne bois malheureusement plus de café depuis déjà un bon moment : ma vie a changé depuis que je fais l’impasse sur le petit déjeuner, alors, le matin, c’est eau chaude avec du citron, tous les matins. Donc, fini la théine, fini la caféine.

Pas de croissant, de gruau, de fruit ou d’œuf... ?

Non. Je ne déjeune pas non plus. Je jeûne, depuis un bon moment déjà.

Ça me va vraiment bien. Mon alimentation se fait entre 11 h et 20 h uniquement. Si j’ai besoin d’énergie, je prends une petite barre de Hugo Girard, la Hugo Plus. Banane/caroube.

Pain tranché ou baguette ?

Les deux, j’adore le pain.

Je recommande la boulangerie-pâtisserie--- Canaël, à Bromont, c’est vraiment formidable, tout est bon dans cette boutique gourmande.

Fromage ou dessert ?

Je suis généralement plus salé que sucré. Le fromage Adoray, un fromage d’ici. Lait pasteurisé de vache, pâte molle, croûte mixte, affiné 21 jours. Un délice. J’aime aussi le fromage halloumi grillé, c’est très bon.

Photo Fotolia

Viande ou poisson ?

Viande. Poulet, de différentes façons, car nous en mangeons souvent à la maison. Sinon, lorsque je vais au restaurant, un bon filet mignon de bœuf comme celui du restaurant L’Impérial, à Granby, impeccable. Je dois dire que je mange du poisson deux fois par semaine en moyenne.

Photo Adobe Stock

Végé ou carné ?

Carné et de plus en plus végé, pour mieux feeler. J’aime généralement la viande blanche, pour les poissons, le doré ou la truite.

Caramel ou chocolat ?

Chocolat noir. Souvent de la marque Lindt, le 70 %. Aussi, le Musée du chocolat de la confiserie Bromont, une bien belle escale.

Photo Adobe Stock

Gâteau ou biscuit ?

Gâteau au chocolat, le fameux moelleux, c’est tellement bon.

Photo Adobe Stock

Bière ou vin ?

Ah, bière, vin, spiritueux... J’ai été porte-parole pendant 13 ans de la Fête de la bière de Chambly, qui s’appelle aujourd’hui le Festival Bières et Saveurs, alors, une bonne bière comme la Alexander Scott, un bon vin blanc frais pour l’été et un bon gin ou vodka Beemer, eh oui, là, oui, je suis heureux (rire).

Blanc ou rouge ?

Blanc, sec, un bon petit vinho verde, très froid ou un bon riesling, c’est parfait. Je suis de moins en moins rouge, on dirait qu’il me fait moins dernièrement.

Bulles ou cocktail pour l’apéro ?

Voici ma petite recette toute simple pour l’été. Cocktail avec le gin ou la vodka Beemer.

Gin, 2 onces, lime ; glace concassée, jus d’orange et/ou d’ananas ; allonger ça par un peu d’eau gazeuse. C’est simple, mais très désaltérant. Il faut dire que la vodka se prête bien à ça, car elle est faite à 75 % d’alcool de grains et à 25 % d’alcool de bleuets, tout cela élaboré avec notre formidable et meilleur alambic au monde, MÜLLER. C’est sûr que le résultat est formidable.

Photo courtoisie

Présente-moi ton accessoire de cuisine chouchou, et pourquoi l’avoir choisi ?

Un thermomètre à viande. Depuis que je cuisine avec cet outil, pas de raison de manquer mes viandes. 165 degrés, c’est ma norme.

As-tu une recette chouchoute que tu prépares pour tes invités ?

Couscous israélien avec fromage Doré-Mi grillé. Recette de Jean-François Plante. Persil. Citron. Chou-fleur. Carotte. Cumin. Coriandre. Menthe. Basilic... Et pain naan. Je le revisite souvent en fonction de ce que j’ai à la maison.

Raconte-moi la réalisation culinaire dont tu es le plus fier.

Saumon monté style lasagne. Saumon frais et saumon fumé, par couches successives, et j’intercale la sauce dijonnaise, puis des œufs de saumon pour la présentation. Un délice.

Photo Adobe Stock

Meilleure expérience culinaire à vie au restaurant ?

Le restaurant Europea, à Montréal, un menu dégustation fabuleux, copieux. J’ai adoré.

Ça sentait quoi, chez toi, dans la cuisine, lorsque tu étais petit ?

Le baloney. Ma mère en faisait au moins deux fois par semaine. Nous n’étions pas très riches. Sinon, ça sentait le hachis. La mousse aux fraises du Québec. Les tartes aux cerises.

Fromage préféré ?

J’aime bien les cheddars, alors le Perron fort fait partie de mes favoris.

J’aime beaucoup la Mimolette. Sur un bon macaroni, sauce tomate, porc haché. Un délice.

Carnets d’adresses

Tes restos préférés ?

Le Bello, à Québec ; il faut dire que j’adore la cuisine italienne.

Le India Rosa, sur l’avenue du Mont-Royal Est, à Montréal.

Resto préféré à l’extérieur de Montréal ?

Le Gaïa, à Bromont, fait une excellente cuisine végétarienne.

Les burritos sont hallucinants.

Produits culinaires chouchous ?

De l’ail du Québec : j’en mets partout !

Plat préféré au restaurant ?

Osso buco de veau, une gâterie.

Un coup de cœur dans un resto ?

Le moelleux au chocolat du restaurant Monsieur, rue De Bleury.

Une habitude au resto ?

Je suis long à choisir mes plats du menu, car tout m’intéresse, et puis je veux une table qui me permette de voir l’ambiance du restaurant au complet ; ça fait partie de l’expérience, j’adore les restos.

De quoi ne peux-tu pas te passer en cuisine ?

Mon tablier ! Sinon, je scrape tout mon linge... pas des farces (rire) !

Un coup de cœur culinaire ?

Les pâtes au canard de Catherine, ma blonde. Un confit fait avec amour, puis elle ajoute du cheddar de chèvre. C’est divin.

Un produit que tu recommandes ?

Le café de Pascal Giroux du Julius Café, à Bromont.

Gourmandise coupable ?

Les desserts de la pâtisserie Si petit soit-il, encore à Bromont.

Les bouchées d’amour de Mélanie, ça vaut le détour.

Ton style de cuisine préféré

Les cuisines italienne, indienne, marocaine et japonaise.