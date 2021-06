Davantage de facteurs favorables aux noyades à surveiller cet été

Les deux noyades survenues jeudi pourraient n’être que la pointe de l’iceberg, la Société de sauvetage craignant une hausse des noyades pendant la saison estivale.

Plusieurs facteurs augmentent les risques de noyade cette année, notamment en raison de la pandémie de COVID-19.

Et la suspension des cours de natation depuis plus d’un an en raison de la crise sanitaire est un facteur important, croit l’organisme, puisque plusieurs enfants n’ont pas eu l’occasion d’apprendre les règles de sécurité près d’un plan d’eau.

Le télétravail pourrait aussi avoir un impact sur le nombre de noyades, plusieurs parents pouvant être tentés de laisser leurs enfants se baigner alors qu’ils seront occupés par le travail et seront donc distraits au moment de les surveiller.

Selon la Société de sauvetage, la province fait aussi face à une pénurie de sauveteurs.

Habituellement, 5500 personnes sont inscrites pour l’obtention brevet Médaille de bronze, mais seulement 2400 inscriptions ont été enregistrées l’année dernière.

– D'après les informations d'Andy St-André