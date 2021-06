DUPUIS, Robert



C'est avec un immense chagrin que nous annonçons le décès de Robert Dupuis, survenu le 12 juin 2021, à l'âge de 73 ans. Il s'est endormi paisiblement à son domicile de Laval, entouré de son épouse et de sa fille.Robert Dupuis pratiquait le droit commercial et des affaires à Laval depuis le 15 novembre 1978.Il laisse dans le deuil sa conjointe Ginette Lépine, sa fille Marie Elaine, son frère Jacques (Meralie Hope), son frère (feu Raymond), ses belles-soeurs et beaux-frères Solange Lépine (Jacques Bellemare), Rose-Aline Lépine (feu Pierre Sarrazin), feu Suzanne Lépine (Denis Coutu), Ghislaine Lépine (Claude Bérard), Louise Lépine et son conjoint, sa filleule bien-aimée Patricia Bellemare, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux collègues et ami(e)s avec qui il a partagé de petits et grands moments de bonheur.La famille accueillera parents et amis au complexe :le vendredi 25 juin 2021 de 11 h à 14 h. Suivra la cérémonie d'adieu au crématorium situé à même le complexe.