Éveillez l’épicurien en lui

Le week-end de la fête des Pères est l’occasion de magasiner pour les hommes de notre vie, ceux qui occupent une place particulière dans nos cœurs et autour de la table ! Voici quelques idées pour éveiller l’épicurien en eux.

Poêle en fonte

Photo courtoisie

Offrez l’incontournable poêle en fonte émaillée, celle qui se transmet de génération en génération ! Ce modèle de Creuset deviendra la meilleure amie du cuistot qui apprécie autant la cuisson au four que sur la cuisinière ou sur la grille du barbecue. Pour les grillades, les sautés, les crêpes, les desserts et tous ses plats préférés ! Cette poêle présente deux poignées et deux becs verseurs antigouttes. Deux grandeurs (26 ou 30 cm) et plusieurs couleurs disponibles

lecreuset.ca > 225 $ ou 250 $

Support à couteaux

Photo courtoisie

Pour exposer ses plus beaux couteaux, les avoir toujours sous la main, puis les ranger sans risquer de les abîmer, il suffira au cuisinier de les fixer sur ce support mural en bois signé Arbol. Fabriqué à Kamouraska avec des aimants puissants de terre rare, celui-ci donnera constamment envie à son propriétaire de préparer un festin ! Dimensions : 400 mm / 125 mm /30 mm

Planche de service

Photo courtoisie

Cette planche de service en bois de teck et en cuir véritable de Ladelle (60 cm X 16 cm) ravira tous les hommes gourmands qui aiment recevoir. Ils seront fiers d’y déposer quelques-unes de leurs spécialités pour les offrir à leurs invités.

Maître du grill

Photo courtoisie

Faits à la main sur demande par le forgeron Rémi Bédard à Saint-Agapit, puis forgés au rouge sur l’enclume dans la plus pure tradition, ces outils accompagneront votre grillardin préféré devant le feu grésillant du barbecue. Fabriquée en acier inoxydable (fourchette et spatule), en acier au carbone (décapsuleur) puis en cuivre massif, chaque pièce est unique !

Carafe à café

Photo courtoisie

Faites que chaque gorgée de café que boit l’être aimé ait un goût riche et aromatique avec cette cafetière en verre d’une capacité de cinq tasses, dotée d’un filtre réutilisable. Celui-ci est d’ailleurs conçu pour un écoulement lent et uniforme de l’eau chaude sur la mouture de café. De plus, son manchon en silicone détachable lui sert de poignée isolante et antidérapante.