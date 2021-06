LACHANCE, Yvon



À Montréal, vendredi le 11 juin est décédé Yvon Lachance, époux de feu Carole Lizotte.Il laisse dans le deuil ses enfants Yvon Jr (Julie Faucher) et Nancy, ses petits-enfants Émile et Béatrice, sa soeur Huguette (Guy Dubé) et ses frères, ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 19 juin de 11h à 14h.Des dons à la Société des soins palliatifs à domicile du Grand Montréal pour accompagner la vie dans la bienveillance seraient appréciés.